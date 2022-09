Morto in Ucraina un foreign fighter originario di Bedero Valcuvia, aveva 27 anni

Un ragazzo di 27 anni originario di Bedero Valcuvia, Benjamin Giorgio Galli, volontario in Ucraina, sarebbe rimasto ucciso in Ucraina. Ne ha dato notizia il papà Gabriel Galli, comunicandolo ad alcuni conoscenti del ragazzo. Il giovane aveva la cittadinanza olandese, dove si era trasferito con la famiglia negli ultimi anni.

Galli era andato in Ucraina dall’Olanda passando dalla Polonia e si era unito alla prima Legione Internazionale di difesa dell’Ucraina. Sarebbe stato ucciso nella zona di Kharkiv. “Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana”, ha scritto il papà agli amici del giovane. La maggior parte delle informazioni arrivano dai social. Ancora non sono chiare le dinamiche della morte..

Ulteriore conferma arriva anche dalla madre Mirjam Van der Plas che all’agenzia LaPresse dichiara: “Io e mio marito ci troviamo a Kiev dove stiamo aspettando i documenti per poter rimpatriare la salma di nostro figlio in Olanda dove è residente”. Secondo le prime ricostruzioni il 27enne sarebbe stato ucciso da una bomba a grappolo che lo ha mandato in coma. “Da quanto sappiamo è successo lunedì scorso nella zona di Kharkiv”, ha detto la donna raggiunta al telefono, “ha deciso di partire perché voleva aiutare le persone che erano in difficoltà a causa di questa guerra che definiva una grande ingiustizia”.

Benjamin Giorgio Galli, classe 1995 era originario di Bedero Valcuvia e lavorava a Varese. Era un appassionato di “soft-air”, disciplina che praticava nei boschi della Valcuvia ed era partito circa cinque mesi fa: da allora si è messo in contatto sporadicamente con gli amici e i famigliari.