L’ultimo saluto a Benjamin Galli, foreign fighter morto in Ucraina

Il funerale è avvenuto a Kiev lo scorso 24 settembre. Ma ora un altro momento solenne è atteso per salutare Benjamin Galli, foreign fighter di Bedero Valcuvia morto in Ucraina.

La mamma Mirjam, il papà Gabriele, la sorella Anna Victoria, il fratello David Pietro, oltre ai parenti hanno organizzato un momento di raccoglimento in sua memoria in programma per mercoledì 30 novembre alle ore 13.30, presso la Piazza di Bedero Valcuvia.

Benjamin, giovane che dopo la giovinezza passata nel paesino delle Prelati varesina a cui era ancora molto legato per via dei diversi amici, si era arruolato in Ucraina dove e aveva preso parte si combattimenti riportando ferite gravissime, che gli causarono la morte nello scorso settembre.