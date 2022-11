Basket Uisp, Varese è un caso positivo a livello nazionale

NOTIZIARIO UISP del 23 novembre 2022

BASKET – First League, cronaca di un’adrenalinica sesta giornata

Vedano batte La Sezione nel big match di giornata nel girone Est e rimane in testa in solitaria, cinque su cinque per i Boosters, che vincono di 24 su una rimaneggiata squadra lariana. Vittoria di misura per l’Aqua Elite Pink Panthers, che vince la stracittadina con la Wool Wa per 68-66. Blitz vincente per Albizzate, che espugna, con merito, il campo della Nelson Somma Lombardo per 59-40. Chiaro successo esterno di Senna Comasco, che sbanca Rovello Porro per 86-60. Benissimo anche Travedona, che sul campo della Pallacanestro Daverio Rams si impone con un lampante 89-46. Arriva all’overtime il successo di Irish Venegono, che in via Marconi a Varese vince per 91-83 sui biancoverdi della Pallacesto Velate di coach Della Valle.

Varano Borghi perde ad Ornavasso con Quelli del Lago per 66-60. Manigunda vincente nel derby con la Fortitudo, 58-46 il finale per la capolista del Sud. Master’s a bersaglio in casa con Solbiate, pollice in alto per il Fuco che domina su Venegono, Origgio, La Sezione, Svo Thunder e Borsano si impongono rispettivamente su Orange Five, Kaire Sport, Gerenzano e Tradate. Venerdì Bobbiate è andata a segno su Bizzozero e Borgomanero, che passa a Sesto Calende. Nelle due gare di sabato, prima sconfitta in stagione per Vedano, che cade ad Appiano Gentile per 68-56, Fdg vincente con merito e Boosters ko dopo 5 successi in fila. Prosegue, invece, senza soste, la marcia spedita di Besozzo, che vince a Varese sul Deportivo per 105-87 e continua a dominare il girone Ovest. Il programma è chiuso dalla partita fra Busto Garolfo e Osc Tradate, ed è evidente il successo dei milanesi sui varesotti.

VARESE – Spazio Kabum, al via la rassegna di circo teatro

A grande richiesta è tornata la rassegna di circo teatro di Spazio Kabum, realtà affiliata a Uisp. Il primo appuntamento si è svolto domenica scorsa, con “Luna di Caffè”, uno spettacolo di e con Dario Rigolli preceduto da una merenda per grandi e piccini. Ovviamente, lo spettacolo è andato in scena nello Spazio Kabum di via Guicciardini 114 a Varese, il luogo dove arte, sport e magia si fondono.

La rassegna si è aperta con un personaggio un po’ stralunato e sognatore, che ha accompagnato gli spettatori alla fruizione di uno spettacolo poetico a metà tra il circo contemporaneo e il teatro di strada, in cui scopettoni e caffettiere hanno preso vita, e tecniche di acrobatica e giocoleria si sono fuse per arrivare al gran finale.

La rassegna, dedicata a chi nella vita non ha paura di volare, è solo all’inizio. Quindi state pronti, altre occasioni per sognare arriveranno presto. Per informazioni: www.spaziokabum.it.

BASKET – Il “caso Varese” spicca nel panorama nazionale



Il settore di attività Pallacanestro Uisp continua a crescere e Varese spicca nel panorama nazionale. La stagione dell’anno scorso è stata molto buona, con 33 mila tesserati a dicembre e il record assoluto di partecipazioni alla fase finale dei Campionati Nazionali di quest’estate. «Anche i numeri di questa stagione sono molto positivi – commenta Andrea Dreini, responsabile nazionale della pallacanestro Uisp – Abbiamo 28 mila tesserati e oltre 1300 società fino ad ora, con un vero e proprio boom delle iscrizioni nel settore giovanile. E il merito è da attribuire in larga parte al lavoro dei comitati regionali e territoriali».

Le iscrizioni totali a Varese sono state quasi il 45% in più rispetto all’anno precedente, con un forte incremento settore giovanile. È un risultato molto importante, specialmente dopo la pandemia: lo sport di squadra educa i ragazzi far parte di un gruppo e rispettarne le regole. Il loro entusiasmo rappresenta per tutti noi lo stimolo più grande per cercare di fare sempre meglio. Inoltre, Varese è riuscita a creare, prima in Italia, un settore minibasket solo femminile, con 7 squadre.