Brase festeggia: “Nel finale abbiamo fatto le giocate giuste”

BRASE 1 – «Credo sia stato un match davvero duro, con Scafati che ha iniziato molto forte tirando molto bene dal campo. Siamo stati bravi a rimanere in partita e poi, nel secondo quarto, abbiamo migliorato in difesa guadagnando così il vantaggio. Nel secondo tempo loro sono ripartiti bene però siamo stati bravi a fare nel modo giusto le giocate importanti per conquistare la vittoria contro un’avversaria molto valida».

BRASE 2 – «Dove potremo arrivare? Il nostro obiettivo è quello di migliorare ogni giorno: guardiamo avanti solo per 24 ore, all’allenamento successivo perché se facciamo bene quello abbiamo maggiori possibilità di vincere la partita dopo. Ora ci riposiamo qualche giorno, poi torniamo in palestra per riprendere il lavoro».

BRASE 3 – «Scafati è molto ben costruita e ha giocatori di gran talento. Anche l’allenatore è molto bravo, sta facendo un buon lavoro: abbiamo guardato tanti filmati, hanno giocato duramente tutte le partite e credo che il loro record di una vittoria e 4 sconfitte non conti molto. Sono una squadra davvero buona».

ROSSI (All. Scafati) 1 – «Bisogna ammettere che Varese abbia meritato la vittoria perché è quasi sempre stata davanti nel punteggio e soprattutto ha saputo imporre il ritmo alla partita. Noi abbiamo trovato grande difficoltà nel difendere le situazioni di pick’n’roll, alley oop, scarichi in area ai pivot, molto più rispetto i tiri da 3 punti. All’intervallo abbiamo subito 59 punti, dato irreale, poi l’abbiamo messo a posto nel secondo tempo ma quando siamo tornati vicini Varese ci ha ricacciato indietro».

ROSSI 2 – «Mi sarebbe piaciuto regalare una vittoria a questo pubblico come è avvenuto tante volte l’anno scorso ma questa è la Serie A. Purtroppo Varese ha fatto la differenza dentro l’area: dobbiamo tornare a lavorare più forte di prima».

FERRERO 1 – «È stata una partita difficile, disputata in un clima caldo e quando Scafati è rientrata è stata davvero difficile per noi fare un altro break. Bentornata in A alla Givova e complimenti a loro. Per Varese è stata una vittoria di squadra, un collettivo che stasera serviva per ottenere i due punti: ora ci attende la pausa del campionato e poi una grande partita con Venezia a Masnago».

FERRERO 2 – «Io cerco sempre di dare il mio contributo quando entro in campo, cerco di essere incisivo nei minuti in cui vengo schierato. Ho segnato una tripla importante e non ho più voce perché anche dalla panchina provo a farmi sentire con i compagni».