Roberto Cenci lascia il gruppo del Movimento 5 Stelle al Pirellone

Roberto Cenci – consigliere regionale al Pirellone – lascia il gruppo del Movimento 5 Stelle e passa al gruppo misto al Pirellone.

«Lascio veramente a malincuore, dopo aver lavorato benissimo con il gruppo lombardo del Movimento, per me non è stata una scelta facile passare al Gruppo Misto dopo quasi cinque anni di ottimo lavoro con loro» spiega non appena si chiede cosa sia successo.

Ma se lascia una ragione ci sarà, no?

«Tra pochi mesi ci saranno le elezioni: volevo avere le mani libere per decidere cosa fare, io avevo già anticipato che non mi sarei ricandidato con il Movimento. Io credo che non sia corretto arrivare al momento delle elezioni senza fare prima una scelta chiara: se bisogna tagliare il cordone ombelicale va fatto prima. Ma assicuro: non c’è stato il minimo screzio con loro».

«Ho parlato della mia decisione con il capogruppo Nicola Di Marco e con Dario Violi. Continuerò a lavorare per l’ambiente, se avranno bisogno di me».

Dopo il passo indietro, proprio Nicola Di Marco ha commentato: «Il M5S Lombardia ha appreso della decisione del Consigliere Regionale Roberto Cenci di lasciare il gruppo consiliare. È un bene che abbia chiarito immediatamente la sua posizione, perché non possiamo tollerare alcun tentennamento in questo momento di rilancio del nostro progetto politico, che ci vede impegnati con Giuseppe Conte nel costruire una alternativa ai disastri di Fontana e Moratti. Umanamente spiace perdere un collega con il quale sono state condivise importanti iniziative e battaglie, ma la nostra storia politica insegna che il M5S è più grande dei singoli e lo ha dimostrato ogniqualvolta si sono verificate fuoriuscite. Sicuramente lo confermeremo anche in questa occasione».

Cenci sedeva come rappresentante M5S nella commissione montagna-agricoltura e in quella ambiente-protezione civile (da consigliere ha presentato anche diverse interrogazione e proposte su singoli ambiti in provincia). Per un periodo è stato anche nella commissione speciale per i rapporti con UE, Svizzera e Province Autonome.

Essendo eletto in un’assemblea, Cenci era anche una voce ufficiale del Movimento per la provincia di Varese, specie dopo che nell’agosto scorso aveva lasciato l’altro eletto, il deputato Niccolò Invidia.