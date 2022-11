Il comandante Ferrario lascia il comune di Varese: “Lavorerò in una società privata”

Il comandante della Polizia Locale, Matteo Ferrario, si dimette dal comune di Varese.

Il suo incarico stava comunque per passare di mano – ha vinto infatti recentemente il nuovo concorso Claudio Vegetti, fino ad ora comandante della polizia locale di Busto Arsizio – ma in questo passaggio di consegne l’attuale capo dei vigili ha colto l’occasione per cambiare vita. «Andrò a lavorare in una società privata, sempre qui a Varese» spiega a Varesenews.

Ferrario era diventato comandate della Polizia Locale nel capoluogo il primo dicembre 2017, dopo alcuni anni da vice, quando comandante era Emiliano Bezzon. «Sono stati 5 anni comunque intensi – Ha commentato – Questa è una funzione che richiede impegno e anche sacrificio. Oltretutto ci sono stati due anni davvero difficili, quelli della pandemia, che hanno fortemente sollecitato il nostro ruolo. È stata un’esperienza singolare e straordinaria da tutti i punti di vista, e ha lasciato esperienze particolari nel comando e nella nostra città. Ma, al di là di questo, il servizio ordinario ci ha dato delle gratificazioni importanti: abbiamo raggiunto importanti obiettivi, condivisi con l’amministrazione e la prefettura. Tutto si può migliorare, ma mi posso considerare soddisfatto».

Ha un consiglio per chi verrà dopo di lei?

«Chi mi sostituirà è una persona valida professionalmente e umanamente: non ho quindi consigli particolari per lui. Solo, gli auguro il meglio».