Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: TAGLIATE IL RAMO…

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Vi vediamo.

Siete ancora lì ancorati al vostro ramo.

Comodi, appollaiati, sicuri… Che poi… la sicurezza esiste veramente? Bha…

Un giorno venne regalato un cucciolo di falco ad un re.

Il falconiere fece di tutto ma dopo mesi e mesi di addestramento il falco non ne voleva sapere di volare. Era sempre incollato al ramo.

Furono chiamati a corte maghi, guaritori, sacerdoti, esorcisti ma nulla da fare, il falco era irremovibile.

Finché una mattina il re spalancò le finestre e vide nel cielo azzurro il falco volare.

Fu convocato a corte colui che riuscì nel miracolo.

Era un umile contadino e quando gli fu chiesto come avesse fatto, rispose che semplicemente aveva tagliato il ramo e solo in quel momento il falco si accorse di avere le ali!

Non abbiate paura dei vostri sogni perché la fiducia non è nel ramo, ma bensì nelle vostre ali.

La magia per volare, risiede nella fede che avete nei vostri sogni, perché avere fede significa avere le ali e possiamo assicurarvi che tutti voi avete un paio di ali ma solo chi sogna impara a volare e la prima cosa da fare è tagliare il vostro finto ramo sicuro!

Splendido volo falchi dei vostri sogni.

Luca&Simone

Spettacolo spettacolare

Continua a Sognare……Centrifugando!