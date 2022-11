Da Fred Buscaglione e Sinatra a Pirandello, “al Teatro dell’Olmo” di Taino si alza il sipario della nuova stagione

Torna ad alzarsi il sipario del Teatro dell’Olmo di Taino. Lo scorso sabato, 28 ottobre, nel teatro tainese che prende il nome dal grande albero in piazza Pajetta è stata presentata la quinta edizione della “Stagione dell’Olmo”, la prima dopo l’emergenza sanitaria legata al covid.

«Sarà una stagione nel segno della leggerezza» così l’ha definita Roberto Aielli, direttore artistico della nuova stagione organizzata per la prima volta dalla Pro Loco.

Da Fred Buscaglione e Sinistra (nello spettacolo che segna il ritorno a Taino di Augusto Quaretta dopo Gaber e Jannacci) alla giullarata popolare nel nome di Dario Fo’: sei gli spettacoli tra prosa e, soprattutto, musica che andranno in scena dal prossimo 12 novembre fino al 18 marzo, la maggior parte dei quali alle 21 del sabato sera (ingresso a 14€, ridotto per under 18 e over 65 a 12€, associazioni tainesi 10€), fatta eccezione per i due, ad ingresso gratuito, di dicembre: il pomeriggio beatlesiano con i BeeTools e Marco Tamborini e il coro della Compagnia della Gru in concerto all’antivigilia di Natale.

«Negli ultimi anni la pandemia ci ha costretto a interrompere improvvisamente la quarta stagione, e a tener chiuso, o con delle forti restrizioni, il teatro, salvo per qualche spettacolo fuori stagione come quelli di quest’estate – commenta il sindaco Stefano Ghiringhelli, ricordando che una volta terminata la stagione potranno partire i lavori di ristrutturazione che rifaranno il look al teatro -. Oggi ancora di più è importante rinnovare l’appuntamento teatrale all’Olmo e poterlo fare insieme alla nuova Pro Loco. Ogni giorno i suoi volontari sono infatti al lavoro per il nostro paese e per farlo conoscere anche a persone che arrivano da fuori proprio grazie a iniziative come la stagione teatrale. Fondamentale e indispensabile anche il supporto del direttore artistico Roberto Aielli, che non appena ha saputo della possibilità e della volontà di ripartire, si è messo immediatamente in moto per realizzare un calendario completo e ricco nonostante i tempi fossero strettissimi».

«Credo fortemente negli spettacoli di questa stagione, li ho visti e ci metto la mano sul fuoco – conclude Aielli -. Non resta che aspettarvi numerosi a teatro per la prima serata sabato 12 novembre con la commedia Chat a due piazze».

LA PRIMA: CHAT A DUE PIAZZE – COMPAGNIA TEATRALE I QUATTRO GATTI

La vita ai tempi di internet può essere complicata, anche se tutto va a gonfie vele per Mario Rossi, tassista, sposato da vent’anni con due donne contemporaneamente. Debora, che vive a Piazza Cavour e Carla, che vive a Piazza Risorgimento. Seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro Mario riesce per anni a nascondere la doppia vita fino a quando un giorno i suoi due figli (Alice, avuta da una moglie e Giacomo, avuta dall’altra) si conoscono in chat e decidono di incontrarsi dando vita a una progressione di equivoci e bugie scandite da un ritmo coinvolgente dove il divertimento è assicurato.

Come in tutte le farse di un maestro di comicità come Ray Cooney vizi e debolezze umane danno lo spunto per creare un meccanismo irresistibile di situazioni esilaranti che finiranno per implodere una dopo l’altra.