Dalle medie verso le superiori: incontri per genitori e docenti a Varese

Il “Salone dei Mestieri e delle Professioni” è tornato per la sua sesta edizione e lo ha fatto con una formula che integra il web agli incontri in presenza, conservando però l’obiettivo di sempre: descrivere gli indirizzi scolastici superiori disponibili nel nostro territorio e le caratteristiche del sistema economico così da aiutare gli studenti varesini a fare una scelta consapevole.

Dopo il riscontro positivo dello scorso biennio, quando il Salone da strettamente fisico si trasformò in online, anche questa volta si riproporrà sul web, all’indirizzo www.salone-dei-mestieri.it, accompagnato da una serie di appuntamenti in aula per studenti e famiglie. I 14mila allievi coinvolti, considerando quelli di seconda e terza Media delle scuole della provincia, avranno a disposizione un vero e proprio portale con tante informazioni elaborate anche in forma multimediale.

Un sito web ancor più ricco e user friendly grazie a “nuove modalità di viaggio”, con approfondimenti e video realizzati dai ragazzi delle Superiori e degli ITS che, attraverso testimonianze significative, raccontano ai giovanissimi adolescenti alle prese con una scelta importante per il loro futuro quali siano le sensibilità, le competenze, gli interessi che sono propri per affrontare al meglio un Istituto Tecnico o Professionale o, ancora, un determinato Liceo. In queste settimane, poi, è in corso un “road show” in un gruppo di scuole Medie così da presentare direttamente a studenti e insegnanti il sito del “Salone dei Mestieri e delle Professioni”, con focus sui contenuti didattici e sul mercato del lavoro provinciale.

Novità di quest’anno, l’organizzazione di due serate rivolte a genitori e docenti dal titolo “Storie di ordinario orientamento”: mercoledì 16 novembre è previsto un incontro al Centro Congressi Ville Ponti di Varese mentre venerdì 25 dello stesso mese l’appuntamento è all’Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio. L’inizio è alle 18. Due serate che spiegheranno come l’adolescente, il vero protagonista della scelta, vive questo momento di cambiamento che di “ordinario” ha ben poco.

Relatore per entrambi gli incontri sarà Beppe Bertagna, padre gesuita, psicodrammista, pedagogista e accademico italiano. Il “Salone dei Mestieri e delle Professioni” è, come sempre, il frutto della sinergia fra gli enti e le associazioni aderenti al “Tavolo Unico Provinciale Scuola, Formazione e Lavoro”, coordinato dalla Provincia di Varese. La partecipazione a entrambe le serate è gratuita, iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it, sotto la voce “prossimi eventi”.