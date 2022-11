Dopo il direttore socio sanitario, in partenza anche il Dg dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli

Dopo Ivan Mazzoleni, direttore socio sanitario, l’Asst Sette Laghi si appresta a salutare anche il suo dg Gianni Bonelli. La notizia circolava da un po’ ma, come spesso avviene, erano chiacchiere da corridoio. Ora la partenza è avvalorata da una delibera imminente, a firma dello stesso Presidente della Regione Lombardia Fontana, che indicherebbe in Luigi Cajazzo il successore per Villa Tamagno, non è chiaro se con un incarico a scadenza, dato che alla fine del 2023 ci sarebbe stata la conclusione naturale dell’incarico di Bonelli.

La doppia partenza dà, però, un’immagine di fuga: in un momento così delicato, con l’arrivo dei fondi del PNRR per costruire la rete della medicina territoriale aprendo case e ospedali di comunità, la scelta di accettare nuove sfide lontano da Varese crea non poche difficoltà. Almeno di immagine.

Prima di lasciare, Mazzoleni si trasferirà all’Ats di Bergamo dal primo dicembre e così dovrebbe fare anche il dg Bonelli destinato ( ma si tratta sempre di voci non confermate) ad andare nel privato, si sono completate le nomine dei direttori dei distretti su cui ricadranno le incombenze di questo momento.

Il direttore Cajazzo arriva con un difetto d’immagine, visto che era stato sostituito in piena pandemia alla guida della Direzione generale del Welfare sotto la guida di Giulio Gallare, anche se poi Fontana gli aveva assegnato un incarico speciale nel ruolo di vicesegretario generale, incarico conclusosi nel giugno del 2021.

Chiunque arriverà al posto di Bonelli dovrà salire su un carro in corsa con molti obiettivi da raggiungere e tante risposte da dare alla popolazione a partire dalle liste d’attesa fino ai gravi problemi dei pronto soccorso. Certo, non un buon momento per la sanità varesina.