Due giovani sono stati investiti da un’auto a Busto Arsizio

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio dopo essere stati investiti in via Quintino Sella.

I giovani si trovavano sulle strisce pedonali quindi sono stati travolti da un’auto (una Fiat Scudo) proveniente da Gallarate in direzione centro città che non li ha visti. Altri due giovani sono riusciti a schivare il mezzo.

Immediati sono giunti sul posto i soccorsi e per fortuna le condizioni dei due ragazzi non erano tali da far temere per la loro vita. Sono stati caricati sulla croce rossa di Busto Arsizio e trasportati all’ospedale cittadino. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 15 novembre poco prima delle 19.