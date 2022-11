Evento di chiusura per a mostra “La civiltà delle palafitte”

Domenica 6 novembre ci sarà l’evento conclusivo della mostra “La civiltà delle palafitte ǀ L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 a.C.”, organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese per celebrare il decimo anniversario del sito seriale transnazionale UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”, presentando al pubblico i risultati delle ricerche condotte dagli anni ’90 del secolo scorso fino a oggi nei più importanti insediamenti su palafitta del territorio varesino: l’Isolino Virginia e Bodio Centrale nel lago di Varese e il Sabbione nel lago di Monate, ma anche le recenti indagini condotte dalla Soprintendenza nelle palafitte “Ponti o Cazzago” a Cazzago Brabbia e “Gaggio o Keller” a Galliate Lombardo.

Proprio di questi insediamenti e della loro importanza nel panorama archeologico internazionale parleranno la dottoressa Barbara Cermesoni e la dottoressa Sabrina Luglietti (Archeo Solutions) in un incontro aperto al pubblico che si terrà al museo Archeologico di Villa Mirabello, domenica 6 novembre alle ore 10.30. Sarà presente il dottor Cristiano Brandolini che ha realizzato le ricostruzioni di ambienti e oggetti presenti nella mostra.

Nel pomeriggio seguirà una visita alla mostra da parte della curatrice Barbara Cermesoni, alle ore 15,00.

L’Amministrazione ha fatto appello alle politiche di social corporate responsabilty delle imprese per uno scambio fra soggetti diversi a beneficio del territorio: possiamo, alla fine di questa esperienza, ringraziare tante imprese generose che ci hanno sostenuto dimostrando la sensibilità culturale e sociale dei nostri imprenditori. Le scelte di supporto a cultura e sport sono sostenute da misure agevolative importanti. La mostra è stata possibile grazie alla sponsorizzazione di Siram-Veolia, A2A, Traver Partner Trenord, Lati e Very Fast People e a tante donazioni private con Art Bonus.