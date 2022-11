Frontale a Comerio: un’auto ribaltata e un ferito

Scontro frontale tra due auto a Comerio nel pomeriggio di domenica 20 novembre, intorno alle 17. L’incidente in via Guido Borghi, proprio di fronte allo stabilimento della Whirlpool ormai dismesso e in attesa di conoscere cosa potrà diventare in futuro.

Nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa.

Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi ed estratto mediate l’uso di cesoia/divaricatore uno dei conducenti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Una delle persone soccorse, 90enne, è stata trasportata all’ospedale di Cittiglio per accertamenti.