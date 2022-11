Giornata internazionale del Volontariato, tornano le premiazioni del Sole D’oro

Torna la cerimonia del Sole d’Oro in concomitanza con la giornata internazionale del Volontariato.

Sabato 3 dicembre si terrà la premiazione dei volontari del territorio di azione di Csv Insubria, quello di Varese e Como. Il premio andrà a coloro che si sono particolarmente distinti nella promozione del dono e della solidarietà; la cerimonia sarà presso il Centro civico il Medioevo ad Olgiate Comasco, e potrà essere seguita anche on line grazie a una diretta streaming.

Sono dieci i volontari senior premiati, 4 in tutto i giovani e due per la categoria “associazioni”. Per il 2022 l’associazione intente portare all’attenzione pubblica esempi e buone prassi di associazioni o gruppi informali che hanno contribuito a promuovere la cultura della pace basata sui valori di libertà, solidarietà, giustizia, accoglienza e disarmo.

Il Sole d’Oro si inserisce all’interno delle iniziative legate alle Giornata mondiale del volontariato del 5 dicembre. Il tema guida scelto dal programma Volontari delle Nazioni unite (UNV) è “Solidarity through volunteering” (Solidarietà attraverso il volontariato). “Per il futuro del nostro pianeta, dobbiamo agire insieme e dobbiamo agire ora. Questa non è un’era in cui stare da soli, ma insieme, come uno, solidali gli uni con gli altri” si legge sul sito dell’UNV.

Tante le candidature pervenute: per il territorio di Varese gli ambiti di azione dei volontari spaziano dagli aiuti umanitari, legati all’emergenza guerra, aiuti alle persone più fragili, agli anziani ma anche missioni in Africa, in Ucraina; aiuti ai minori nell’area sociale ed educativa. Quest’anno la cerimonia sarà intervallata da reading teatrali interpretati dell’attrice Tiziana di Masi, tratti dallo spettacolo #IOSIAMO – DALL’IO AL NOI, lo spettacolo che racconta il volontariato a cura della compagnia Cikale Operose, con il sostegno della Fondazione Cariplo.

Per chi volesse partecipare, la cerimonia è aperta al pubblico. Si prega di inviare una mail entro il 2 dicembre a e.pugina@csvlombardia.it , indicando il nome e il numero di partecipanti. Questo il link a cui collegarsi dalle ore 10.00 https://www.youtube.com/watch?v=v0-NsdIp2l4.

Foto di Matthias Zomer