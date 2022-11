Gli eventi del weekend a Varese città

Mostre, spettacoli, dibattiti da venerdì a domenica animano il fine settimana del capoluogo

Venerdì 18 novembre

MARCIA DIRITTO 2022

UN CUORE CARICO DI PACE PER TUTTI

A partire dalle ore 9.30, 950 bambini di 19 scuole marceranno insieme per le vie del centro per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Merenda e saluti finali ai Giardini Estensi

Altre info: progettozattera.com

FRONTIERE E CONFINI | Incontri, riflessioni, mostre, spettacoli, dibattiti

NOVECENTO DI CONTRABBANDO

Il confine permeabile: scambi, controlli, respingimenti tra Varese e Canton Ticino dalle ore 9.30 alle 17.30

Sala Montanari del Comune di Varese

Via dei Bersaglieri, 1

Convegno organizzato dall’Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta” di Como.

Programma

ore 9.30 Interventi introduttivi

Dr. Michele Sarfatti: Gli ebrei e la ricerca della salvezza in Svizzera durante la Repubblica Sociale Italiana

Dr. Adriano Bazzocco: L’epoca del riso. Contrabbando alla frontiera tra Italia e Svizzera durante la Seconda guerra mondiale

Proiezione di immagini e filmati a cura del dott. Raphael Rues (Insubrica Historica)

ore 12.30 Intervallo

ore 14.30 Marino Viganò: Il contrabbando di persone 1943-1945

Prof. Daniele Corbetta: La rete di Oscar e delle Fiamme verdi nel soccorso agli ebrei e ad altri perseguitati. Il ruolo di Don Barbareschi (Paolino) e don Gnocchi (Kino, Don Galbiati)

Testimonianza: un contrabbandiere racconta

ore 17.30 Chiusura convegno

GENERAZIONE GIOVANI

ore 21.00

Salone Estense del Comune di Varese

Via Sacco, 5

SPETTACOLO: TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

Di Franca Rame e Dario Fo – regia di Franca Rame – con Marina De Juli e la partecipazione delle cantanti Carlotta Borin, Caterina Caradonna, Giusi Consoli, Laura Giudici, Michela Picazio. Spettacolo ironico e grottesco per conoscere due grandi maestri del teatro italiano che hanno saputo parlare della nostra società, della condizione femminile e, attraverso la risata, smuovere le coscienze. Precede aperitivo conviviale (dalle pre 20) con Luisa Oneto (attrice, regista, autrice), Enrico Salvato (musicista), Giusy Consoli (cantante) che racconteranno la propria esperienza.

***

Esperienze d’arte e momenti d’incontro per adulti, ragazzi, bambini

Biglietti spettacoli: € 12,00 (compreso aperitivo)

Riduzioni: under 40 € 9,00 – under 20 € 5,00

Biglietti spettacoli per bambini: € 7,00 adulti (compreso merenda)

Riduzioni bambini: € 5,00

Quota di partecipazione ai Workshops: € 10,00 (compreso aperitivo o merenda)

Riduzioni: € 7,00 per chi acquista biglietti per gli spettacoli

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

Battisti, la storia | Tributo a Lucio Battisti

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

Sabato 19 novembre

CONVEGNO-PLENARIA: I SISTEMI DI ACCESSO DELL’ASST SETTE LAGHI

Storia, Età moderna e sviluppi futuri

dalle ore 9.00

Salone Estense del Comune di Varese

Via Sacco, 5

INCONTRI TRA CIELO E TERRA

ore 15.00

Multisala Impero Varese

Via Giuseppe Bernascone, 13

Speciale Cineforum

Proiezione del film “Interstellar” con presentazione a cura di Luca Ghirotto, socio e divulgatore scientifico della Società Astronomica Schiaparelli

Info: www.astrogeo.va.it

Tra le radici | Germogli

Giuanin alla ricerca dell’albero più grande

ore 17.00

nuovo Spettacolo musicale, testi di Serena Pilotto scene direzione artistica e musicale di Maria Gianola. Ingresso gratuito fino esaurimento posti

Info: associazioneculturalevalcuvia@gmail.com

Fb @associazioneculturalevalcuvia

LA MALA ERBA di ANTONIO MANZINI

ore 18.00

Sala Montanari del Comune di Varese

Via dei Bersaglieri, 1

conduce Nicoletta Matricardi

Il posto è garantito a coloro che ritireranno il Pass in libreria Ubik – Piazza Podestà, 1

CONTAMINAZIONI #INBIBLIOTECA

ore 18.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Odissea, femminile plurale

Reading a cura dell’APS PAROLE IN VIAGGIO

Nell’Odissea, Omero ci racconta del ritorno a casa di Ulisse dopo una guerra durata dieci anni. Durante la sue peripezie, tra mostri e popoli esotici, Ulisse si imbatte anche in svariate figure femminili, che giocano spesso un ruolo fondamentale all’interno della vicenda. Tante donne, siano esse dee o mortali, diverse tra loro, ma tutte potenti e seduttive. Possiamo senz’altro dire che le donne dell’Odissea sono sostanziali al racconto, imprescindibili: senza di loro il poema non avrebbe il suo scheletro. Ulisse non ne ha paura, sa che il loro potere è come l’acqua: non può essere affrontato con la forza, ma occorre invece farsi trasportare, abbandonarsi alla corrente. L’eroe quindi si affida alle loro cure, ma sempre finisce per non ascoltarle, seguendo il suo desiderio di sfida e la sua sete di conoscenza. Con questo progetto abbiamo voluto riunire le voci delle donne dell’Odissea che la letteratura moderna ci consegna. Voci con toni inattesi o sottovalutati. Voci di donne inascoltate, ma tutte da ascoltare

***

Ingresso libero, prenotazione è fortemente consigliata a causa dei posti limitati. L’accesso è subordinato alle prescrizioni previste dalla normativa di contrasto dell’epidemia Covid 19, vigente al momento dell’evento. Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram: bibliotecavarese

PFM LA BUONA NOVELLA + SUCCESSI PFM

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.it

ANCORA IN CAMMINO

Afghanistan : guerra e siccità sulle vie dei nomadi

ore 21.00

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Inizia la nuova stagione 2022 2023 dell’associazione culturale “Le Vie dei Venti”.

La penna dell’antropologo, Elena Dak, e l’occhio del fotografo, Bruno Zanzottera, possono allearsi nel tentare di catturare il visibile e l’invisibile di vite in cammino: i nomadi. Un viaggio che porterà Bruno Zanzottera ed Elena Dak a seguire popolazioni nomadi in tutto il mondo. Dopo aver realizzato due reportage tra il 2017 ed il 2021, la scorsa estate sono partiti verso una delle terre nomadi per antonomasia, l’Afghanistan, alla ricerca dei nomadi Kuchi di etnia Pashtun. Bruno Zanzottera, tra i più noti e prestigiosi fotoreporter di viaggio ed etnografici che abbiamo in Italia, ci proporrà le sue splendide immagini ed i racconti di un viaggio, dopo ore di cammino con Elena Dak, attraverso le montagne dell’Hindu Kush. Info: presidente@leviedeiventi.it

UNA DOMENICA IN FAMIGLIA

Spettacolo benefico

ore 21.00

Salone Estense

Via Sacco, 5

In scena al Salone Estense lo spettacolo della compagnia teatrale “I Giovani di Ieri e di Oggi”, una nuova commedia in scena al suo debutto. Spettacolo patrocinato dal Comune di Varese, commedia brillante scritta da Valerio di Piramo e diretta da Pantaleone Cozzolino, regista e fondatore della compagnia cittadina, nonché vice presidente di FITA Comitato Varese. Lo spettacolo chiude le serate benefiche organizzate da FITA VARESE. Ricavato in beneficenza a FAM Fondazione Asilo Mariuccia e INValbossa.

Domenica 20 novembre

1000 SCIARPE PER ABBRACCIARE IL BERNASCONE

dalle ore 10.00 alle 17.30

Piazza S. Vittore Varese

L’Associazione Varese in maglia odv promuove il progetto a scopo benefico “VOLA ALTO”. obbiettivo1000 sciarpe realizzate a mano che diverranno oggetto di raccolta fondi, durante tutta la giornata. Il ricavato andrà a favore e a sostegno dei minori ospiti nella nuova comunità “Casa S. Antonio” della cooperativa S. Luigi di Varese in zona Bizzozzero.

Unisciti a noi! Come puoi aiutarci e collaborare: Realizzando ai ferri/uncinetto una sciarpa in maglia cm 28 x cm 160/170 Unisciti ai gruppi di lavoro, consegna le tue sciarpe entro il 20 ottobre al Piano -2 del Centro Commerciale Le Corti (previo accordi telefonici). Donando lana di qualsiasi colore. Facendo una donazione per aiutarci ad acquistare lana e affrontare le spese organizzative (assicurazione, materiale ecc.). IBAN Associazione Varese in Maglia odv: IT83I0538710804000003637451

Info: vareseinmaglia@gmail.com | 3483628960

Peppa Pig Live! La gita in spiaggia

ore 16.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

CONTAMINAZIONI #INBIBLIOTECA

ore 17.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Master in cultura birraia: birra e formaggio. Incontro con l’autore Simone Cantoni e presentazione del libro “Birra e Formaggio”.

Non c’è dubbio che Ulisse durante i suoi viaggi abbia mangiato del formaggio, probabilmente di capra, prodotto tipico della civiltà pastorale…e siamo certi, ci abbinò una buona birra! In cattedra, il maestro degli abbinamenti tra birra e cibo Simone Cantoni (giornalista e scrittore anche per Slow Food e docente nazionale ONAF) che in occasione della presentazione del suo libro svelerà importanti elementi sulla produzione del formaggio ed i suoi abbinamenti alla birra: un viaggio in parallelo tra alcune specialità casearie (in questo caso varesine) e le loro preziose tradizioni, accostate a tre birre artigianali del territorio.

***

Pisano, classe ’67, Simone Cantoni, è considerato “il poeta della birra” in Italia. Dopo una laurea in Lettere (specificamente in Storia Contemporanea) si dedica al giornalismo e, parallelamente, all’attività di degustazione e di abbinamento, su vari fronti: quello del vino (sommelier Fisar), del formaggio (Onaf) e della birra, come docente, redattore di guide (Slow Food). Giudice in concorsi nazionali e internazionali, è anche coautore dei volumi “La birra senza pizza”, “I racconti della birra”, “Birra e cucina toscana”. Ha scritto un libro di poesie ispirate dalla birra chiamato “L’Elemento Liquido” e ha presentato, nel 2022, il prestigioso concorso nazionale “Birraio Dell’Anno

***

Ingresso libero, prenotazione è fortemente consigliata a causa dei posti limitati. L’accesso è subordinato alle prescrizioni previste dalla normativa di contrasto dell’epidemia Covid 19, vigente al momento dell’evento. Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram: bibliotecavarese

ORIGINS Seminare cultura 2022-2023

ore 17.00

Il cane che non sapeva abbaiare… Ma che ha imparato a cantare!

Liberamente ispira ad un racconto di Gianni Rodari, questo spettacolo inedito prodotto da MARTE scuola dello spettacolo per la giornata dei diritti dei bambini, è un omaggio alla diversità nelle sue molteplici forme: dall’essere simili, pur riuscendo a fare cose diverse, all’essere differenti, in aspetto, forme, colori, pensieri. In collaborazione con Unicef e canile di Varese, questa è la storia di Lucky, un cagnolino meticcio, Che attraverso l’aiuto di personaggi famosi delle fiabe più amate che incontrerà nel suo viaggio, tra cui il Bianconiglio, Ariel, Hercules, Mary Poppins, e molti altri, imparerà a comprendere quanto sia importante non giudicarsi. Uno spettacolo divertente, colorato, musicale, cantato ed interpretato live dagli attori di Marte, che lavora sulla fiducia in se è sull’ autostima. Poiché il vero valore non è essere uguali agli altri, ma essere consapevoli della propria infinita bellezza nella diversità!

Regia di : Lia Locatelli

Regia Tecnica: Nicolò Maggio

Prodotto da : M.art.E

Prima dello spettacolo dalle 16.00 alle 17.00 laboratori artistici per bambini e banchetto Unicef

€ 8.00

Info: martevarese.it

Eventi di più giorni

fino a sabato 19 novembre

Quadraturismo e grande decorazione. Varese, Italia ed Europa (secc. XV-XX)

VII Convegno Internazionale

Università degli Studi dell’Insubria, Aula Magna, Via Ravasi, 2

All’interno del macrotema del quadraturismo e della grande decorazione, con particolare epicentro sui secoli di Antico Regime, il sesto convegno vuole caratterizzarsi per alcuni filoni qualificanti. Il primo è la precipuità della scuola varesina, ben distinguibile all’interno dell’articolato linguaggio dello Stato di Milano: una scuola che si basa su artisti e dinastie (Grandi, Baroffio, Giovannini) in serrata dialettica sia con gli omologhi italiani ed europei sia coi figuristi autoctoni (e qui i nomi topici sono Pietro Antonio Magatti e Giovanni Battista Ronchelli); per poi risultare attiva su vasta area negli attuali Piemonte e Toscana. Un secondo livello è quello dello Stato di Milano nel suo insieme, sottoposto alle stimolanti sollecitazioni che caratterizzano prima la stabilità spagnola, poi il turbinìo delle Guerre di Successione, infine la pace riformatrice sempre asburgica ma ormai austriaca. Un terzo livello è quello italiano ed europeo, con particolare attenzione all’attività doviziosa degli artisti dei laghi lombardi in Europa Centrale, dove si creano veri e propri predomini tipologici. Vi è infine il grande tema (lombardo ma non solo) del neobarocco e neorococò: un quadraturismo revivalista che giunge fino al Novecento, in equilibrio fra il mimetismo nei contesti storici e la felice reinvenzione di stilemi.

COMITATO SCIENTIFICO: Elisa Acanfora, Gianluca Belli, Stefano Bertocci, Mario Bevilacqua, Beatriz Blasco, Rosanna Cioffi, Isabella Di Liddo, Marcello Fagiolo, Anna Coccioli Mastroviti, Laura Facchin, Fauzia Farneti, Sara Fuentes, Riccardo Lattuada, Anna Maria Matteucci, Magno Moraes Mello, Mimma Pasculli, Marinella Pigozzi, Mariusz Smoliński, Andrea Spiriti, Silvio Van Riel.

SEGRETERIA SCIENTIFICA: Beatrice Bolandrini, Laura Facchin, Massimiliano Ferrario.

Altre info: www.quadraturismofirenze.com

da sabato 19 a domenica 20 novembre

41° FIERA DEL DISCO VARESE dalle ore 10.00 alle 18.00

UNAHOTELS Varese

Via Francesco Albani, 73

La fiera del Disco è ormai diventata un appuntamento imperdibile nel nord Italia per tutti gli amanti e i collezionisti di dischi in vinile e di altri supporti audio e video, che avranno così la possibilità di girare e curiosare tra gli stand a caccia di vinili, cd, dvd, pezzi vintage dagli anni 50 ad oggi. Saranno presenti vinili (LP, 45″) e non solo: alla fiera troverete anche CD, DVD, poster e gadget tutti inerenti alla musica! Per maggiori informazioni: darius.maffioli@gmail.com | Ingresso libero

da sabato 19 a domenica 20 novembre

LUCI DI NATALE ALLA RASA. Mercatino natalizio.

Ritorna dopo il grande successo di pubblico delle passate edizioni, “Luci di Natale alla Rasa”, il mercatino natalizio ormai diventato il primo apputamento del Natale a Varese. Negli incantevoli vicoli e cortili verrano esposti prodotti artigianali di legno e materiale di recupero, oltre che decorazioni e addobbi caratteristici a tema natalizio! I più piccoli potranno portare le loro letterine per Babbo Natale all’ufficio Postale degli Elfi! Gli orari dell’evento: sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.30; domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Verrà attivato un serivizio navetta dal ristorante Motta Rossa e dal piazzale Martiri della Libertà (Ippodromo) che condurrà al centro del borgo

fino a venerdì 9 dicembre

UN POSTO NEL MONDO percorsi di cinema e documentazione sociale

Varese e provincia, Balerna (CANTONE Ticino)

Info e programma completo: www.filmstudio90.it | Fb Filmstudio 90 | Ig filmstudio_90

MOSTRE

da sabato 5 a domenica 20 novembre 2022

Le vignette di GASPARE MORGIONE. Museo Civico di Villa Mirabello – Lucernario.

da martedì 15 novembre 2022 a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE.

Mostra a cura di Serena Contini organizzata da Polizia di Stato, Comune di Varese e Varesevive. Con il patrocinio della Provincia di Varese e con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo.

Questura di Varese, Piazza Libertà, 2

La mostra nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio culturale del palazzo sorto in epoca fascista grazie alla maestria architettonica di Mario Loreti e la maestria figurativa di Giuseppe Montanari. L’ideazione e la realizzazione di questa mostra in una sede con peculiarità non prettamente culturali sono una sfida dettata dal voler affiancare il materiale documentario reperito – e assolutamente inedito – agli aspetti architettonici e figurative sopravvissute nonostante i cambiamenti di destinazione d’uso. Inoltre la mostra permette di dotare sul lungo periodo l’edificio di elementi descrittivi e esplicativi sulla sua storia e le sue caratteristiche. La valenza rilevante di questa mostra è costituita dall’esposizione di spolveri e cartoni realizzati da Giuseppe Montanari, ritrovati nel suo archivio personale, offrendo l’occasione unica di rivedere nel luogo per cui furono pensati anche le immagini degli affreschi, in gran parte cancellati e distrutti alla fine del periodo fascista. A tal fine la Questura ha realizzato alcune migliorie quali il riposizionamento della porta originale del sacrario e alcuni lavori di manutenzione per offrire al pubblico la possibilità di ammirare nel suo splendore la ricchezza architettonica del palazzo ben leggibile anche se convertito in una nuova destinazione d’uso.

Inaugurazione apertura al pubblico: sabato 19 novembre, ore 11.00. Orari: sabato 9.30 – 12.30 / mercoledi 15.00 – 18.00. prenotazione obbligatoria: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it

dal 10 novembre 2022 al 1° ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione Giuseppe Panza, Villa e Collezione Panza. piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo a Villa e Collezione Panza con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti: la mostra scaturisce dalla recente donazione, da parte di Rosa Giovanna Magnifico Panza, di centootto lavori realizzati da ventisei artisti europei e americani, già appartenenti alla collezione privata di famiglia e che ora vanno a integrare la collezione permanente di Villa e Collezione Panza. Con questo gesto i famigliari di Giuseppe Panza rinnovano il sostegno al FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano nel solco di un rapporto nato nel 1996, quando Giuseppe e Giovanna Panza donarono alla Fondazione la residenza di Biumo, i suoi arredi e una collezione di oltre centocinquanta opere.La nuova raccolta, articolata in consistenti nuclei di opere per ciascun artista, è un’importante occasione per dare un nuovo impulso all’attività di valorizzazione del museo con progetti espositivi orientati ad approfondire le ricerche degli artisti di recente acquisizione in dialogo con la collezione permanente

Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it. Info: https://fondoambiente.it/il-fai/beni/ex-natura-villa-panza/ prorogata fino al 19 febbraio 2023

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi. Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

Mostra con cui il Comune di Varese vuol far conoscere ulteriori aspetti di Renato Guttuso come uomo e pittore, svelando per la prima volta le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate.

L’Archivio Marcobi, che gli eredi hanno recentemente donato al Comune di Varese, consta di un inedito corpus di testi manoscritti giorno per giorno da Marcobi mentre assiste al lavoro e alle attività quotidiane dell’artista, corredati da altrettanto unico e ragguardevole patrimonio di materiali documentari e fotografici, che permette di conoscere l’attività professionale e relazionale di Guttuso a Varese in maniera nuova ed approfondita, non priva di vivaci note ed aneddoti, stimolanti sia per il cultore dell’artista sia per l’appassionato e lo studioso d’arte.

Grazie alla registrazione giornaliera dei “diari di bordo” di Marcobi, è possibile seguire lo sviluppo degli studi grafici e la successiva stesura pittorica in progress, con modifiche e ripensamenti, di capolavori di grandi dimensioni realizzati a Velate, quali Giocatori di scopone (1981), Van Gogh porta l’orecchio tagliato al bordello di Arles (1978) e il monumentale telero di Spes contra spem (1982).

Rimarchevole per quantità e contenuti è il materiale su La Vucciria, uno dei più famosi telieri di Guttuso dipinto nell’estate del 1974 con cui si concluderà il percorso espositivo: le centinaia di fotografie che sono state identificate e inventariate, consentono di ricomporre, come un puzzle, le singole fasi complesse e articolate della realizzazione del teliere. Per valorizzare e inquadrare al meglio la donazione e renderla fruibile al pubblico è stato elaborato un percorso che, con continui rimandi, mette in relazione ogni singolo e differente materiale donato con altri dipinti, provenienti da collezioni private e dalla Fondazione Pellin.

La mostra è corredata da un catalogo e da eventi collaterali a sostegno quali conferenze, visite guidate ed eventi specificamente organizzati su richiesta.

Ingressi INTERO: Euro 5,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello. RIDOTTO: Euro 3,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello (gruppi oltre 10 persone, soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra, Touring Club Italiano, Varese Corsi, Trenord, COOP, Museo Bodini, studenti universitari). Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione. INGRESSO GRATUITO: under 18; possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti accreditati con tesserino in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima domenica di ogni mese

Servizi: book-shop. Info: 0332 820409 | 0332 255485. info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

da domenica 20 novembre a domenica 11 dicembre

DOLOMIEU&DOLOMITI

Musei Civici di Villa Mirabello, piazza Motta, 4

Poiché viaggiare è metafora del conoscere, il progetto di questa mostra ha preso le mosse dall’obiettivo di riscoprire la personalità scientifica e umana di Déodat de Dolomieu, geologo e filosofo, uno dei più grandi scienziati del Settecento, attraverso il viaggio ininterrotto che è stata la sua vita avventurosa, con “lo sguardo che scopre il tempo” (Maria Zambrano) e nello specifico il tempo della montagna. 32 pannelli raccontano, con i testi di Luigi Zanzi, Enrico Rizzi e Guido Roghi il fascino dell’avventura umana e scientifica di questo brillante gentiluomo pioniere della geologia, in un quadro storico improntato a notevoli eventi. La mostra, nei locali dei Musei Civici di Villa Mirabello è realizzata con il patrocinio del Comune di Varese, voluta dal Club Alpino Italiano sez. Varese, grazie al contributo: Fondazione Maria Giussani Bernasconi, Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla Montagna, Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol.Il progetto espositivo e l’edizione sono stati curati dall’art director Paolo Zanzi.

Inaugurazione: Sala del Risorgimento di Villa Mirabello, domenica 20 novembre 2022 alle ore 16,30

Orario di apertura: martedì – domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Tel. +39 0332 255.485 – info@museivarese.it

Ingresso a pagamento, gratuito per i soci CAI