IHL, via al girone di ritorno: i Mastini ospitano il Bressanone

Nove partite alle spalle, nove da qui in avanti per completare la prima fase del campionato. I Mastini sono al primo giro di boa, hanno concluso il girone di andata della regular season a quota 15 punti, hanno un record positivo (5 vinte, 4 perse), una differenza reti con il segno “più” (38 fatte, 27 subite) ma si trovano al sesto posto.

Ovvero al di fuori di quella top five che garantirebbe l’accesso diretto ai playoff e il Master Round nella seconda fase, obiettivo che il Varese si è dato per la prima parte della stagione. Il ko interno con il Pergine ha stoppato una risalita decisa dei gialloneri (quattro vittorie nelle altrettante gare precedenti) che però sono intenzionati a ripartire a razzo: sabato 12 novembre alla Acinque Ice Arena (ore 18,30) arriva il Bressanone e la volontà dei Mastini è quella di mettere in tasca tre punti davanti al proprio pubblico.

I Falcons, però, già all’andata hanno tirato un brutto scherzo a Vanetti e compagni vincendo il primo confronto stagionale con il punteggio di 3-2 alla Eishalle Brixen. Fu il primo boccone amaro per la squadra di Claude Deveze che però, nel frattempo, ha raggiunto uno stato di forma migliore e ha affinato i meccanismi ideati dall’allenatore franco-canadese.

In casa Varese, quindi, si guarda al match con il Bressanone come a un appuntamento importante: i tre punti in palio possono rilanciare i gialloneri e dare una gioia al pubblico di via Albani, sempre di più al “numero uno” della classifica delle presenze al palazzo con una media di 720 spettatori di media. La società del presidente Carlo Bino ha deciso di ripetere la promozione della scorsa settimana: biglietto di curva gratis per i giovani tifosi under 16 così da attrarre un numero sempre maggiore di tifosi e dare alla squadra un apporto sempre maggiore.

In pista i Mastini si schiereranno con la formazione – grossomodo – base: non ci dovrebbe essere Edoardo Raimondi dopo la penalità partita rimediata con il Pergine (in realtà le decisioni del giudice sportivo non sono ancora arrivate) ma per il resto la squadra è quella. Il Bressanone – 9 punti in classifica – è la squadra con il peggiore attacco della IHL: Michael Purdeller (4 gol e 4 assist) è il più prolifico della squadra mentre gli stranieri sono l’italo-canadese Bryson Cianfrone e lo statunitense Daniel Eruzione, entrambi decisivi nel successo dell’andata. La gara della Acinque Ice Arena sarà diretta dai signori Cassol e Da Pian assistiti da De Toni e Zen.