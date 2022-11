A Induno Olona avvicendamento in Giunta: Maurizio Tortosa è il nuovo assessore a cultura, sport e associazioni

Cambio nella composizione della Giunta a Induno Olona, dove ieri sera, nel corso del Consiglio comunale, il sindaco Marco Cavallin ha comunicato che Emanuele Marin lascia la carica di assessore alla cultura, sport e associazioni ricoperta per otto anni per sopraggiunti impegni legati al suo lavoro. Il nuovo assessore è Maurizio Tortosa (nella foto), capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale e presidente dell’Assemblea della Comunità montana del Piambello.

«Ho accettato con grande piacere l’invito a ricoprire la carica di assessore – dice Tortosa – Dopo anni come consigliere comunale e capogruppo sarà sicuramente un’esperienza interessante e stimolante. Ringrazio di cuore Emanuele Marin, che lascia per questioni professionali. Per ora proseguirò nel suo solco, portando a termine le iniziative già programmate da lui, ma ci sarà spazio in questi 18 mesi che mancano alla fine del mandato per proporre anche altre cose».

Cavallin ha ringraziato l’assessore uscente: «A Emanuele, chiamato a nuove e impegnative sfide lavorative lontano da Induno, va tutto il mio ringraziamento per l’impegno, le idee, la dedizione e persino il sacrificio che ha messo nell’adempimento del suo importante ruolo. Chi pensa che fare l’assessore in un paese delle nostre dimensioni sia una passeggiata si sbaglia. E’ innanzitutto un servizio civico reso per passione e amore per la Comunità: ciò che ha dimostrato di avere in abbondanza Emanuele e ciò che, sono certo conoscendolo da lunghi anni, avrà il suo successore Maurizio Tortosa. Maurizio in questi anni si è già distinto come capogruppo consigliare e presidente dell’Assemblea della Comunità Montana del Piambello; dunque saprà convogliare il suo entusiasmo e la sua esperienza anche in questa nuova sfida che gli si apre davanti».

Per ricoprire l’incarico di assessore Tortosa ha lasciato il ruolo di capogruppo in Consiglio, mentre manterrà la carica di presidente dell’Assemblea della Comunità montana del Piambello. Al suo posto è stata nominata ieri la consigliera Chiara Bossi.