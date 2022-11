Innovazione e sostenibilità nel tessile. Due corsi Its e Ifts con Centrocot di Busto Arsizio

Si chiudono il 20 dicembre prossimo le iscrizioni al corso biennale Its per la formazione di technology sustainability manager e al corso annuale ifts Textile Innovation & New Material organizzati da Centrocot Busto Arsizio. Entrambi prenderanno il via a gennaio del 2023 nelle due sedi di Centrocot a Sant’Anna e a Malpensafiere.

Textile Innovation & New Material

Prevede 1000 ore di attività (550 di aula, laboratoti, visite aziendali e 450 di stage). Il corso è a numero chiuso (25 partecipanti) e permette di conseguire un certificato di specializzazione di 4° livello Eqf. Il corso, gratuito e giunto alla settima edizione, forma a 360 gradi figure professionali in grado di operare nei processi produttivi tessili e di coordinare e indagare gli aspetti innovativi. Gli studenti potranno sviluppare un’idea progettuale di innovazione. Le percentuali di impiego per i corsisti vanno dal 75% dei partecipanti al 100%. La formula è quella del part time dal lunedì al venerdì nella sede del Centrocot di Busto Arsizio. Possono iscriversi persone domiciliate in Lombardia, senza limite di età, con un diploma, l’ammissione al quarto anno liceale, diploma Ifp (corsi professionali quadriennali).

Technology sustainability manager

Il corso annuale Its è a pagamento e consiste in 2 mila ore di attività (1200 di aula, laboratori, visite aziendali e 800 di stage). Forma una figura molto richiesta in questo momento dalle aziende: il manager della sostenibilità ambientale. Si interfaccia con tutti i reparti produttivi, la direzione e i fornitori ed è in grado di gestire, misurare e comunicare gli aspetti legati alla sostenibilità della filiera del sistema moda e all’economia circolare, seguendo il processo dalla nascita del prodotto al fine vita. Anche in questo caso il corso è a numero chiuso, è rivolto agli under 35 e permette di conseguire il diploma ministeriale di tecnico superiore Its 5° livello Eqf. La formula delle lezioni prevede la possibilità di seguire le lezioni alla sera o nei weekend sempre nella sede Centrocot di Busto Arsizio e a Malpensafiere. Per iscriversi è necessario essere in possesso di un diploma di maturità o Ifts.