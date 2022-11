Inseguimento da Legnano a Gorla Minore, la folle corsa si conclude con un incidente

Un grave incidente tra un’automobile e una pattuglia dei Carabinieri di Legnano si è verificato questa mattina poco prima delle 12, lungo la via Ambrogio Colombo, in piena zona industriale a Gorla Minore. Nell’impatto sono rimaste coinvolte almeno tre persone delle quali un ragazzo di 21 anni, un uomo di 52 anni e una donna di 54. Per tutti il codice di uscita dei mezzi di soccorso è giallo.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica per soccorrere i feriti mentre è tutta da chiarire la dinamica che ha portato allo scontro che si è verificato durante un inseguimento di una vettura da parte dei Carabinieri, iniziato a Legnano e conclusosi davanti ai cancelli di un’azienda.

(seguono aggiornamenti)