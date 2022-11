La Uyba cerca l’impresa in trasferta con Scandicci

Posticipo alle ore 20.30 per la e-work Busto Arsizio che domenica 27 novembre ritorna sul taraflex di Palazzo Wanny a Firenze per la sfida contro le padrone di casa della Savino del Bene Scandicci di coach Barbolini (inizio partita ore 20.30).

Le toscane si trovano al secondo posto a 19 punti (a pari punteggio con Novara che però ha giocato una partita in più) e lotteranno per conquistare tre punti preziosi per restare nella scia della capolista Conegliano, già lontana e solitaria in vetta. Per le biancorosse dunque sarà un banco di prova importante per provare a strappare qualche punto fondamentale e cominciare a raddrizzare una stagione partita malissimo. Il successo su Pinerolo ha dato una boccata d’ossigeno ma solo con una impresa – e Scandicci sarebbe l’occasione – le biancorosse possono cambiare davvero marcia.

Nella metà campo toscana coach Barbolini potrà schierare in attacco la sua stella, la cinese Zhu Ting, già perfettamente integrata nel team, in coppia con Pietrini; in regia Di Iulio in diagonale con con Antropova, al centro Alberti e Belien e a difendere il campo, il libero Castillo ma attenzione anche a Camilla Mingardi, la grande ex della partita. Nessun problema di formazione per coach Musso.

A presentare la partita la capitana Rossella Olivotto che sottolinea la qualità di Scandicci e la voglia di fare bene e portare a casa il possibile dalla trasferta: «Sappiamo bene che partita ci aspetterà. Scandicci è una squadra costruita per vincere e ha un gran numero di attaccanti di alto livello che stiamo studiando a video, oltre ad avere una panchina lunghissima e di primissima qualità. Sarà strano vedere dall’altra parte della rete Camilla Mingardi, ma sono felice di rincontrarla sul campo. Noi siamo fiduciose dopo la vittoria con Pinerolo e cercheremo di portare a casa tutto il possibile da Palazzo Wanny. Sarà durissima ma non partiamo battute».

Savino Del Bene Scandicci – E-work Busto Arsizio Scandicci: 1 Sorokaite, 2 Alberti, 3 Belien, 4 Ting, 5 Malinov, 6 Gamba, 7 Pietrini, 8 Merlo, 9 Mingardi, 11 Shcherban, 12 Angeloni, 13 Guidi, 15 Washington, 17 Antropova, 28 Castillo (L), 77 Di Iulio. All. Barbolini.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L2). All. Musso.

Programma (9a giornata)

Il Bisonte Firenze – Bartoccini-Fortinfissi Perugia (Domenica 27, ore 16.00); Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Trasportipesanti Casalmaggiore; Wash4green Pinerolo – Cuneo Granda S. Bernardo; Vero Volley Milano– Reale Mutua Fenera Chieri (Domenica 27, ore 18.00); Cbf Balducci Hr Macerata – Volley Bergamo 1991 (Domenica 27 ore 20.00); Savino Del Bene Scandicci – E-Work Busto Arsizio (Domenica 27, ore 20.30); Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (giocata il 9/11)

Classifica: Conegliano 29; Novara, Scandicci 19; Milano, Chieri 18; Bergamo 13; Casalmaggiore, Firenze 11; Cuneo 10; Vallefoglia 8; Perugia 7; BUSTO ARSIZIO 6; Macerata 3; Pinerolo 2.