Il Labrador capace di curare la piccola Viola: Gavirate si mobilita

Un amico a quattro zampe col quale sognare di correre e rotolare in un prato: per chi ha la fortuna di poterlo fare, rappresenta un divertimento. In altri casi è una vera e propria cura. Per questo c’è una bambina a Gavirate che spera di poter avere il suo cane che potrà prendersi cura di lei nei momenti di svago, per addolcire un presente difficile col quale è però necessario convivere.

In questi giorni è attiva una raccolta fondi per un progetto presentato mercoledì sera e legato alla storia di Viola, nata 10 anni fa e che soffre di una tetraparesi spastica per la quale la comunità di Gavirate in passato ha già sostenuto un percorso in una struttura specializzata di Milano. Oggi la bimba viene seguita dall’associazione di promozione sociale “Il giardino di Meo” di Groppello che ha realizzato un progetto su misura di “intervento assistito con animali“ (iaa), anche se il desiderio della famiglia è di poter donare a Viola un Labrador e da qui è partito il progetto “un cane per Viola“.

Spiega infatti Michela Perra, responsabile del “giardino di Meo” che «il progetto non si ferma all’acquisto del cane, ma necessita di una formazione dell’animale attraverso il lavoro di una veterinaria che ha una specifica preparazione attraverso un corso “iaa“: il Labrador verrà consegnato alla famiglia ancora cucciolo che appunto verrà appositamente addestrato per le attività con Viola». Un percorso che, oltre al valore dell’animale, prevede costi specifici legati al servizio ritagliato su misura sulle esigenze della bimba. Per questo motivo è stata attivata sulla piattaforma “gofundme” una specifica raccolta fondi per questo progetto.

«Abbiamo trovato realtà sul nostro territorio pronte a sostenerci e a condividere con noi e Viola questo bellissimo sogno che speriamo possa diventare presto realtà», spiega Michela. La società del Gavirate Calcio, ha deciso di dedicare una partita della prima squadra, che si terrà il 13 novembre, a Viola. Il ristorante “Corte dei Brut”, per i prossimi mercoledì di novembre, devolverà il 20% del ricavato delle cene alla raccolta.

«Il 3 di dicembre al Giardino Meo, in collaborazione con la nostra arpaterapista Greta Bernacchi, i bambini potranno assistere alla lettura di favole natalizie accompagnate dall’arpa. Il ricavato del laboratorio, diviso per fasce d’età, sarà destinato interamente alla raccolta.

Il Joint Running Club, in accordo con il comune di Ispra, organizzerà una manifestazione non competitiva il 18 di dicembre per contribuire alla raccolta fondi. Infine, sono diversi i negozi e le attività di Gavirate che hanno accolto la nostra richiesta di esporre dei bussolotti per raccogliere delle offerte», concludono dall’associazione.