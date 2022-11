A Gallarate l’addio ad Alberto Aceti, “nostro capitano coraggioso”

«Nostro capitano coraggioso, hai combattuto e vinto tante battaglie, ora sgomenti abbiamo dovuto accettare di essere abbandonati alla deriva». La parola sgomento è forse quella che più descrive il sentimento di tanti ai funerali del dottor Alberto Aceti, farmacista scomparso tragicamente giovedì scorso.

In tanti sono venuti a salutare un uomo «coraggioso», che ha affrontato tante difficoltà e ha tenuto insieme un gruppo, quello della farmacia Senna, a cui molti clienti erano affezionati.

«Il rapporto che avevi con noi era speciali» hanno raccontato i dipendenti in un messaggio letto alla fine delle esequie. «La tua correttezza e sensibilità nei nostri confronti è stata ineguagliabile». Sua eredità è stato in qualche modo proprio il coraggio e la fedeltà a uno scopo, una missione di servizio: «Ci impegniamo, nel silenzio che tu amavi tanto, nel tuo ricordo, seguendo i tuoi insegnamenti con la stima di sempre, a riprendere il largo, portare avanti i tuoi progetti e i tuoi sogni con serietà e correttezza».

Oltre ai suoi più stretti collaboratori, in tanti hanno portato il loro affetto, il riconoscimento di stima ad un uomo schivo, professionale anche in una certa decisione che emergeva di tanto in tanto: presenti tanti i clienti, ma anche ex collaboratori, amici della famiglia originaria di Saronno.