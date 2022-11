L’intera comunità di Oggiona con Santo Stefano mobilitata per “dolcetto o scherzetto?”

Nel lungo ponte di Ognissanti, bambini, e non solo, sono stati protagonisti di una serie di iniziative molto gradite organizzate a Oggiona con santo Stefano. Pubblichiamo la lettera dei partecipanti alle iniziative.

Dopo la gran festa nella pinetina del Comune di Oggiona con S.Stefano del 30 ottobre 2022, organizzato dalla Pro Loco, il paese di S.Stefano ha vissuto altri momenti di gioia anche il giorno dopo… un evento che è stato un gran successo!

31 ottobre 2022: la sera delle streghe, dei vampiri, dei fantasmi…e dei morti viventi!

Un paese intero si mobilita non tanto per festeggiare Halloween, la festa di origine celtica, molto sentita negli USA e in Europa, ma per riappropriarsi del proprio territorio, per far parte di un UNICUUM e per sentirsi parte di una comunità:

63 bambini, 84 genitori, travestimenti spaventosi di ogni genere, un tour per le vie del paese di S.Stefano, un percorso condiviso per i rioni del paese Borani, Cantone, Bisciuna e Ruaritt tutto all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e del motto: “Dolcetto o scherzetto”.

Tutto ciò ha reso una notte magica che al di là delle credenze in cui le barriere tra il mondo dei vivi e dei morti vengono annullate, in cui i cari defunti possono tornare sulla terra a visitare i posti un tempo a loro familiari, ha permesso a tante famiglie di potersi riunire e di coinvolgere nonni, zii, parenti e conoscenti con la distribuzione casa per casa di dolci, cioccolatini e caramelle e la preparazione di zucche intagliate, addobbi di ogni tipo a finestre, cancelli e porte.

Dopo un periodo difficile come quello vissuto con gli anni della pandemia è stato bello vivere questa serata da PAURA tutti INSIEME!

GRAZIE alla mente MALEFICA che ha organizzato tutto ciò, GRAZIE al suo MOSTRUOSO braccio destro che ha lavorato instancabilmente per la buona riuscita dell’evento e GRAZIE a tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato, collaborato e condiviso questa notte TERRIFICANTE!

I partecipanti