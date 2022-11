A Luino piazza San Francesco buia e dissestata

Gentile redazione,

a Luino piazza San Francesco e la viuzza pedonale che scende nel centro storico si presentano molto dissestate. Inoltre sono completamente buie nelle ore serali. Mi faccio portavoce di chi vive e frequenta il centro storico e di chi si reca a messa. È da paese civile una situazione del genere? Vogliamo che la gente si spacchi le ossa cadendo? Una zona buia è inoltre una zona non sicura. Mi rivolgo alla stampa perché i miei numerosi appelli all’amministrazione via mail o telefono sono sempre rimasti lettera morta. Forse l’assessore competente conosce bene Castiglione Olona, ma non si può dire lo stesso di Luino.

Alessandro Franzetti