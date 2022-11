Mastini a tutto gas: ad Appiano arriva la quarta vittoria in fila

Non si fermano più, i Mastini di Claude Deveze, che dopo un periodo iniziale di rodaggio stanno letteralmente scalando la classifica della IHL. Nel turno infrasettimanale ad Eppan-Appiano, i gialloneri hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva con un rotondissimo 5-1 ai danni degli altoatesini padroni di casa.

Il Varese dribbla così anche una trasferta complicata, sulla pista di un’avversaria giovane ma fino a qui molto brava a fare corsa d’alta classifica: i tre punti però valgono il sorpasso in graduatoria ai danni dei Pirati gialloblu e consolidano la posizione tra le prime di Vanetti e compagni.

Allo stadio di Appiano la vittoria varesina ha il volto, prima di tutto, di Alessio Piroso autore dei primi due gol lombardi, ai quali poi ha aggiunto un assist. Ma sono tutti i Mastini a girare a pieno ritmo: Perla in porta non ha mai tremato, i talenti Drolet e Borghi hanno gonfiato la rete e “fatto gioco”, Schina e Desauteles dalla linea arretrata si sono fatti notare in fase di assistenza e così via.

Sabato prossimo – 5 novembre – si tornerà quindi alla Acinque Ice Arena per provare ad allungare la striscia vincente con il sempre ostico Pergine, un’altra tappa di un cammino che si sta facendo via via sempre più interessante.

LA PARTITA

Avvio molto vivace e occasioni da rete che fioccano da entrambe le parti nel primo periodo di gioco. Il gol sembra maturare presto e invece bisogna attendere il 13′ abbondante, e le squadre spaiate, per la prima marcatura: Varese in powerplay e Piroso in posizione ideale per segnare lo 0-1 su un’azione ispirata da Marcello Borghi. Però chi di superiorità ferisce, di superiorità perisce: Drolet va in panca puniti e l’Appiano ne approfitta con Spilater a segno a ridosso del 20′: 1-1.

Sulla scia della rete, i Pirati tornano sul ghiaccio con veemenza e chiamano spesso in causa Perla: il goalie varesino però sventa sia su Buono sia su Lancsar, dando sempre maggiore fiducia ai compagni di squadra. Dalla parte opposta però anche Reinalter “mura” Vanetti arrivato davanti alla gabbia. Il momento più difficile è la doppia inferiorità (fuori M. Mazzacane e Privitera) ma i Mastini non tremano e sanno attendere il loro momento. Che scocca al 37′ addirittura con l’uomo in meno: disco intercettato da Borghi in difesa, rapida azione ospite e bis di Piroso che fa secco Reinalter.

Il 2-1 giallonero però è troppo risicato per poter gestire il punteggio. Il Varese allora approccia la terza frazione in maniera impetuosa: a Drolet bastano 19″ per puntare la porta, dribblare Reinalter e depositare l’1-3. Varese non si ferma: passa un minuto e arriva il poker con la meritatissima rete di Borghi su azione avviata da Desauteles. Coach Marttila prova anche a togliere il portiere ma Odoni, a porta vuota, cala il quinto asso del mazzo giallonero e manda tutti sotto la doccia.