Meteo stabile per tutto il fine settimana. Nuvolosità in aumento da lunedì

Il promontorio anticiclonico esteso dall’Atlantico all’Europa Occidentale manterrà condizioni di stabilità atmosferica generalmente per tutto il fine settimana, con giornate prevalentemente soleggiate e ventilate. Queste le previsioni del Centro geofisico prealpino per il fine settimana del 25, 26 e 27 novembre.

Meteo variabile previsto per venerdì 25 novembre: soleggiato al mattino, poi aumento della copertura nuvolosa. Non sono comunque previste precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso per sabato 26 novembre, con meteo ventilato da Nord, soprattutto in montagna.

Si chiude il fine settimana con una domenica 27 novembre generalmente soleggiata, con passaggio di nubi alte. Previsti foschia e banchi di nebbia nelle ore più fredde sulla pianura. Da lunedì 28 novembre nuvolosità in aumento con temperature in lieve diminuzione.