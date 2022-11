Nicolò Maja, sopravvissuto alla strage di Samarate, compie 24 anni. “Non sei solo”

«Auguri Nicolò. Non sei solo». Il messaggio del sindaco non è scontato e soprattutto risuona dentro a una tragedia enorme: Nicolò Maja ha compiuto ventiquattro anni ma non ha più la sua famiglia. È l’unico superstite della strage di Samarate dello scorso 4 maggio: quel giorno il padre Alessandro ha ucciso a martellate sua madre Stefania Pivetta e la sorella minore, Giulia, di 16 anni.

Il sindaco di Samarate Enrico Puricelli gli è stato vicino e anche nel giorno del suo compleanno ha voluto postare una foto di Nicolò mentre taglia la torta con il numero 24, gli anni che compie.

Nicolò ha perso la sua famiglia più ristretta, ma non tutta la famiglia: oggi vive con i nonni a Cassano Magnago, poco lontano da Samarate. Il messaggio del sindaco è però che è la cittadina dove viveva non vuole dimenticarlo e vuole stargli vicino.

Nicolò Maja è stato dimesso un mese e mezzo fa dall’ospedale di Circolo di Varese, dove era stato portato nel maggio scorso: il giorno della strage suo padre – professionista apprezzato a Milano, ma con molte ombre celate agli altri – aveva colpito anche lui con un martello, provocandogli ferite gravi e danni che devono ancora essere riparati. Ci stanno pensando gli operatori dell’ospedale di Somma Lombardo (un piccolo ospedale, ma con una sua vocazione specifica) e un po’ anche l’affetto di chi gli sta intorno.

Quanto al versante giudiziario, va ricordato che il padre Alessandro Maja, 58 anni, è reo confesso: due settimane fa il Pm di Busto Arsizio Martina Melita ha chiuso le indagini e ha chiesto il giudizio immediato per l’uomo, accusato di duplice omicidio e lesioni gravissime.