Non solo cioccolato: la collezione d’arte della Ritter per la prima volta in Italia alla Fondazione Morandini

La Fondazione Marcello Morandini, nel cuore di Varese, presenta per la prima volta in Italia la mostra “Colours in a Square – Works from the Marli Hoppe-Ritter Collection”, dedicata alle opere provenienti dal Museum Ritter, di forma rigorosamente quadrata come il noto cioccolato di proprietà anche esso di Marli Hoppe-Ritter.

Dal 26 Novembre 2022 al 16 Aprile 2023 la mostra, curata da Barbara Willert direttrice del Museo Ritter, porta a Varese una quarantina di dipinti, sculture e oggetti di arte concreeta di forma quadrata dagli anni Sessanta ad oggi.

All’origine della collezione c’è la passione di Marli Hoppe-Ritter per la forma quadrata, che è ormai anche la firma della famosa tavoletta di cioccolato Ritter Sport, prodotta nella storica azienda di famiglia. Proprio il quadrato accomuna tutte le opere di 30 anni di ricerca in giro per l’Europa, con il marito Hilmann Hoppe. Il risultato è una collezione dal profilo internazionale unico, con circa 1200 opere geometriche astratte del XX e XXI secolo, raccolte in un museo dedicato.

Il Ritter Museum nasce nel 2005 accanto alla fabbrica di cioccolato a Waldenbuch, vicino a Stoccarda. Progettato e realizzato dall’architetto svizzero Max Dudler – naturalmente su forma quadrata – ospita esposizioni sempre diverse della collezione e mostre di artisti internazionali di arte astratta geometrica. Ad aprire le porte per l’inaugurazione del nuovo Ritter Museum, nel 2006, è stata una personale di Marcello Morandini, con cui si è dato il via a una lunga amicizia e collaborazione tra il Maestro e il Museo Ritter.

Un legame che arriva fino ai nostri giorni con la nuova mostra ospitata dalla Fondazione Marcello Morandini con opere di arte costruttiva e concreta in modo molto vario, con materiali diversi tra loro e autori che vanno dai principali esponenti dei concretisti zurighesi fino ad artisti contemporanei di tutta Europa. Tra questi spiccano Jaacov Agam, Max Bill, Hans Jörg Glattfelder, Camille Graeser, Matti Kujasalo, Jim Lambie, Thomas Lenk, Richard Paul Lohse, Dóra Maurer, Vera Molnar, François Morellet, Anton Stankowski, Günther Uecker, Grazia Varisco e Martin Willing.

Il tema principale nella selezione delle opere è il colore e l’interazione che il gioco di tinte luminose e forme elementari fanno tra loro, elemento fondante e tipico di tutta l’arte concreta.

Colours in a Square

Works from the Marli Hoppe-Ritter Collection

Dal 26 Novembre 2022 al 16 Aprile 2023

Per info visitare il sito www.fondazionemarcellomorandini.com

Fondazione Marcello Morandini

Via Del Cairo 41 – 21100 Varese

Tel.0332.1610525