Porto Ceresio si illumina aspettando il Natale

Con una bella giornata di festa è stata inaugurata ieri, domenica 20 novembre, la stagione natalizia “Christmas in Porto“, che quest’anno offrirà molte attrazioni, oltre alla suggestiva illuminazione del lungolago che già lo scorso Natale ha fatto parlare di Porto Ceresio nell’intera provincia di Varese e oltre.

L’amministrazione quest’anno ha scelto di ampliare la gamma delle attrazioni, con l’allestimento di una pista di pattinaggio in piazza Bossi, che permetterà ai bambini di divertirsi sul ghiaccio per tutto il periodo natalizio.

In calendario tanti eventi: concerti, l’arrivo di Babbo Natale, la tradizionale fiaccolata a Ca’ del Monte la notte di Natale, il mercatino degli hobbisti, il presepe in piazza, la Babbo running e la mostra dei Presepi curata dalla Parrocchia.

In campo tante associazioni e realtà della vita cittadina, che hanno unito le forze e collaborato con il Comune per allestire un Natale davvero speciale.

La Polisportiva Ceresium Bisustum, ad esempio, si è fatta carico della gestione della pista di pattinaggio, mentre la Biblioteca organizzerà l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi sul lungolago, oltre ad organizzare la “Babbo running” in programma l’8 dicembre.

Il gruppo “Condividiamo” ha curato gli addobbi sul lungolago; gli Alpini saranno come sempre i protagonisti della fiaccolata a Ca’ del Monte la notte di Natale e cureranno l’allestimento del presepe sulla fontana, mentre la Pro loco si è fatta carico dell’organizzazione del mercatino e proporrà un divertente Capodanno in piazza. La parte musicale quest’anno è organizzata dal gruppo Porto Aperta che proporrà diversi concerti; la Famiglia Ceresina sta già organizzando la festa dell’Epifania e infine la Parrocchia proporrà la mostra dei presepi.

«Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per allestire il ricco programma natalizio – dice il sindaco Marco Prestifilippo – Un ringraziamento anche alla Giunta comunale con la quale ho condiviso la strategia di investire sulla stagione natalizia sia per creare un sentimento positivo verso Porto Ceresio, sia per stimolare un’economia locale atta ad attirare investimenti e a migliorare la quotidianità di ognuno di noi».

Tutto il programma degli eventi sulla pagina Facebook “Christmas in Porto”