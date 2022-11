Tutto pronto per il black friday, sarà corsa ai regali di Natale

La data del prossimo Black Friday è domani, venerdì 25 novembre 2022. La frenesia da acquisti è quasi scontata visto che sarà l’occasione per acquistare i regali di Natale.

Il Black Friday, tradotto letteralmente venerdì nero, è un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving. Si tratta di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America, ma che ormai gode di fortuna anche da noi in Italia, oltre che nel resto del mondo.

Inaugurato a New York nel 1924 dai magazzini di Macy’s, una catena della grande distribuzione statunitense, il venerdì nero si celebra ogni anno appunto durante il giorno successivo al Thanksgiving Day o Giorno del ringraziamento che, negli Stati Uniti d’America, si celebra il quarto giovedì di novembre. Riscosse successo negli anni Ottanta, il Black Friday ha poi oltrepassato i confini del nuovo continente. Perché si definisce nero? Sebbene l’origine esatta del nome sia ancora incerta, si presume che questa giornata sia stata battezzata così per fare riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che passavano dal colore rosso delle perdite al nero dei guadagni.

Anche i negozi stanno proponendo sconti di ogni genere, ma è molto probabile che sarà l’e-commerce a godere maggiormente del giorno della corsa agli acquisti.

Il caro vita ha colpito anche il comparto eno gastronomico e così, in vista dei pranzi delle feste, Natale e Capodanno, per rilanciare gli acquisti le offerte del Black Friday si sono estese anche al cibo