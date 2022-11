“Quell’intervento stonato durante la visita di Mattarella a Varese”

Ho seguito con piacere ed emozione via YouTube la mattina del nostro presidente Mattarella all’Insubria. Ho apprezzato il suo intervento e quello delle altre persone che hanno parlato.

Sono rimasta invece piuttosto sconcertata dalla rappresentante del personale tecnico -amministrativo-organizzativo che ha approfittato di questa occasione per fare rivendicazioni circa il trattamento salariale e non solo della sua categoria che non vede rinnovi contratto da alcuni anni. Ha anche detto che di recente hanno avuto il benefit di un’assicurazione sanitaria. Io non conosco la questione ma mi è sembrato veramente inopportuno parlarne in questa occasione, con tutta l’Italia che seguiva la cerimonia…

In questo momento in cui il lavoro manca a tanti, anche a laureati e diplomati con capacità, non era proprio il caso di lamentarsi in diretta raccontando anche della fatica sopportata per garantire il buon funzionamento durante il covid. Tutte le categorie hanno visto sconvolto il proprio lavoro in quei mesi ma tutti hanno fatto in silenzio la propria parte, era la cosa da fare.

Che ne pensate?

Grazie , buona giornata

Lettera firmata