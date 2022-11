L’abbraccio di Varese al presidente Mattarella tra Università e Palaghiaccio

Una giornata speciale quella di martedì 15 novembre per Varese, per la sua Università e per il mondo dello sport cittadino.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha prima partecipato all’apertura dell’anno accademico dell’ateneo, che quest’anno festeggia il suo 25esimo anniversario dalla fondazione, assistendo ai discorsi del Rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue, alla lectio magistralis di Vincenzo Salvatore, ordinario di diritto dell’Unione Europea al corso di laurea di Economia e agli interventi del ministro Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, di Cecilia Pellicanò del personale tecnico-amministrativo e di Margherita Crespi, rappresentante degli studenti in Senato Accademico. Un intervento sentito e applauditissimo quello di Mattarella, di fronte a professori, rettori e personalità del mondo politico, accademico e del territorio.

Dopo l’Università, tappa al Palaghiaccio di Varese Acinque Ice Arena, struttura rinnovata e riaperta al pubblico da poche settimane. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Attilio Fontana e della Provincia Emanuele Antonelli, il sindaco di Varese Davide Galimberti e gran parte del mondo sportivo cittadino. Mattarella ha assistito allo spettacolo sul ghiaccio degli atleti delle società sportive che si allenano sulla pista varesina insieme alla campionessa Carolina Kostner e alla presenza di tanti bambini delle scuole cittadine.

«Sono molto contento per questa mattinata a Varese, all’Università e in questo bellissimo Palaghiaccio, entrambi i momenti all’insegna dei giovani e all’impegno per loro che sono il futuro del nostro Paese», ha chiosato il presidente della Repubblica salutando e ringraziando al termine della cerimonia inaugurale.

