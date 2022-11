La giacca, il salottino, la visita privata: i retroscena della visita di Mattarella al palaghiaccio di Varese

I discorsi ufficiali, l’esibizione di Carolina Kostner, la sfilata dei tesserati delle società sportive del ghiaccio varesino, le bandierine tricolori. La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al palaghiaccio di Varese si è svolta martedì scorso sotto gli occhi di tanta gente e davanti alle telecamere che hanno rilanciato (in diretta o in differita) tutto quello che è accaduto alla Acinque Ice Arena.

Un racconto al quale però “manca un pezzo” nel senso che dal momento del suo arrivo in via Albani a quando è comparso davanti al pubblico, il Capo dello Stato si è mosso all’interno del palazzo del ghiaccio incontrando alcune persone, osservando i discorsi degli invitati e soprattutto visitando in privato l’impianto sportivo. Momenti cordiali e non scontati nel quale il Presidente «ha fatto i complimenti per il lavoro svolto e ha mostrato un interesse concreto sia sulla ristrutturazione del palaghiaccio, sia sul fatto che la pista è utilizzata da tanti giovani che praticano le diverse discipline» spiega Matteo Cesarini, che si occupa della gestione dell’arena e che ha accompagnato Mattarella in alcuni momenti.

Quali sono, quindi, i passaggi di Mattarella che in pochi hanno potuto vedere? Al suo arrivo in via Albani il Presidente è stato accolto da un novero ristretto di persone tra cui il presidente di Sport e Salute (l’azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia), Vito Cozzoli, e l’ex campionessa del mondo di pattinaggio artistico Carolina Kostner che da lì a poco avrebbe indossato gli attrezzi del mestiere per scendere in pista e dare spettacolo.

Il Presidente poi è salito al piano superiore per prendere posto nel bar del palaghiaccio, dove è stato allestito un salottino con numero limitato di posti e dotato di un grande televisore. Lì Mattarella ha potuto dapprima ascoltare le parole dell’ingegner Giulia Bertani e quindi guardare un video illustrato da Bertani e dall’amministratore delegato di Acinque Paolo Soldani, nel quale sono stati mostrati i lavori al palaghiaccio con la tecnica del timelapse (una serie di immagini che hanno mostrato i cambiamenti della struttura, settimana dopo settimana). In quel momento al Presidente sono state illustrate le caratteristiche dell’impianto con particolare attenzione a quelle legate a innovazione e risparmio energetico.

Quindi è iniziato il tour privato nei diversi ambienti che compongono il complesso sportivo: Mattarella è stato accompagnato sul piano delle piscine da un gruppo ridotto del quale faceva parte anche il sindaco Davide Galimberti che poi ha lasciato il gruppo per prendere posto sul parterre allestito in pista. Il Capo dello Stato invece ha proseguito negli altri spazi per poi tornare nel salottino da dove ha assistito ai saluti e agli interventi delle personalità chiamate a parlare in pubblico all’interno dell’arena. In quel frangente lo stesso Cesarini ha donato al Presidente e al Segretario Generale, Ugo Zampetti, una giacca nella quale è stata cucita una patch – uno stemma ricamato – con la data e i riferimenti della visita ufficiale. Un momento, ovviamente, concordato con lo staff del Quirinale che durante l’intera visita si è dimostrato molto attento ma, allo stesso tempo molto dinamico nel venire incontro alle necessità e ai piccoli cambi di programma che accadono durante questo genere di manifestazioni.

Poi Mattarella ha raggiunto il piano del ghiaccio e ha preso posto al centro della scena, in tempo per lo spettacolo di Kostner e per il suo discorso di saluto nel quale, ancora una volta, è stato forte il riferimento ai bambini e ai ragazzi che si impegnano nello sport. «Parole di grande coinvolgimento, come tutte quelle che, anche in privato, ha voluto esprimere durante la sua visita» conclude Cesarini.