Mattarella risponde alla lettera dei bambini della scuola Maria Ausiliatrice di Varese

È affidata a un biglietto scritto e firmato da Sergio Mattarella la risposta del Presidente della Repubblica alla lettera che i bambini della scuola primaria Maria Ausiliatrice gli hanno scritto e consegnato martedì scorso, in occasione dell’inaugurazione del Palaghiaccio di Varese.

Scrive Mattarella:

Cari bambini,

vi ringrazio molto per la vostra lettera e per le vostre parole ei miei confronti. La visita a Varese è stata per me un’occasione importante.

Vi rivolgo gli auguri più affettuosi per il vostro futuro

La visita del Capo dello stato a Varese il 15 novembre per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università dell’Insubria e il taglio del nastro del nuovo Palaghiaccio sono è stata occasione, per il Presidente Mattarella, per incontrare oltre mille persone tra bambini delle scuole, atleti, associazioni sportive, musicisti, accademici, sindaci e autorità del territorio.

Al Palaghiaccio era presente anche la Scuola Maria Ausiliatrice di Varese (i cui alunni di 4^ e 5^ svolgono proprio al palaghiaccio il corso di nuoto in orario curricolare), con una delegazione di alunni delle classi quinte della primaria e un rappresentante per ognuna delle dieci classi dei due licei: Scientifico Sportivo e Scienze dell’Educazione. L’evento è stato seguito in diretta streaming anche da chi è rimasto a scuola.

Le immagini provenienti dal Palaghiaccio si sono rivelate una preziosa occasione per condurre, nelle diverse classi, speciali lezioni di educazione civica, anche riguardanti tematiche correlate, quali l’inclusione nello sport con disabilità.

Chi ha avuto la fortuna di essere sorteggiato per poter entrare di persona nel Palaghiaccio ha vissuto molteplici emozioni.

Scrivono gli alunni

“Mi sono emozionato tantissimo quando è entrato il Presidente con le sue guardie” (Vittorio R.) “Mi sono emozionata quando ho visto il Presidente insieme a tutti i miei compagni che sventolavano le bandierine italiane” (Beatrice M.P.) “È stato bellissimo quando tutti i giocatori di hockey sono entrati in pista e si sono allenati tirando in porta” (Federico D.L.) “Mi ha molto emozionato l’ingresso dei corazzieri, perché erano perfettamente in sincronia mentre marciavano.” (Pietro P.) “Sono stata fortunata ad essere stata estratta, perché è stata un’esperienza fantastica ed emozionante, soprattutto vedere il Presidente, perché l’avevo visto solo qualche volta in tv.” (Vittoria C.)

Un’emozione grandissima, per tutti i bambini, è stata incontrare da vicino e scambiare alcune parole con una gentilissima e disponibilissima Carolina Kostner.

La plurimedagliata campionessa italiana di pattinaggio su ghiaccio si è fermata proprio dalla nostra delegazione per scattare una foto prima di scendere in pista per la sua meravigliosa esibizione.

Infine, i bambini della Scuola Primaria, con le loro maestre, avevano scritto una lettera al Presidente e, al suo arrivo, sono riusciti a fargliela avere.

Dopo soli due giorni, gli studenti hanno ricevuto la sua risposta, scritta di proprio pugno da Mattarella in persona.

«Grazie Presidente!», commentano alunni, insegnanti e famiglie della scuola con tutto il cuore.