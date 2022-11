A QuiBrescia.it «Diamo voce ai cittadini»

In occasione dell’edizione 2022 diFestival Glocal, VareseNews ha deciso di fare una ricognizione sulla stampa locale lombarda, intervistando i direttori di diverse testate impegnate nel racconto delle comunità e dei territori.

Nato nel 1998, QuiBrescita.it è stato il primo quotidiano locale online della provincia bresciana e fin dalla sua fondazione è guidato dalla famiglia Prestini, il padre Tita direttore responsabile e il figlio Vittorio editore e coordinatore della redazione, composta da due giornalisti a tempo pieno, due part-time e alcuni collaboratori sul territorio.

Il giornale copre tutto il territorio della provincia di Brescia e alcuni territori limitrofi che per motivi geografici ed economici hanno strette interazioni con il Bresciano: Castiglione delle Stiviere, Sarnico, la zona del basso lago di Garda.

Com’è nato QuiBrescia?

«E’ nato perché secondo noi c’erano gli spazi per u quotidiano indipendente nella nostra città, dove l’informaizone era monopolizzata da due “corazzate”: BresciaOggi, del gruppo l’Arena di Verona, e il Giornale di Brescia che era la manifestazione editoriale dei poteri che contano nella nostra città, la ex Banca Lombarda e altri poteri legati alla Curia. C’era la necessità da dare un modello di informazione un po’ diverso. Abbiamo fatto questo progetto e da 24 anni lo portiamo avanti da soli.

Come sta andando il vostro giornale?

«Dal punto di vista degli accessi va molto bene. Il periodo Covid per noi è stato importante dal punto di vista del consolidamento, nel senso che come tutte le testate online abbiamo avuto un’impennata di accessi e il trend è rimasto più o meno a quei livelli anche con il cessare della pandemia. Dal punto di vista della raccolta pubblicitaria un po’ meno bene, andiamo a “break even” ma ancora non abbiamo un ritorno equivalente al numero delle visite».

Perché il giornalismo locale è una risorsa?

«Una risorsa perché la possibilità di trattare tematiche legate al territorio che spesso vengono trascurate dai media principali o dalle grandi testate nazionali. Crediamo che le testate locali debbano dare voce ai cittadini, entrare nei paesi, lavorare con il territorio. E solo le testate locali online possono farlo, anche per una questione di velocità del mezzo. Ti mandano una foto, verifichi, raccogli quattro battute e sei già online con la notizia. Cosa che ad esempio i quotidiani cartacei non possono fare.

E poi c’è questo contatto diretto con le persone. Le redazioni si sono aperte ai cittadini, ci mandano segnalazioni, video… è un bel modo per creare un interscambio con il territorio e anche per costruire la notizia “dal basso”».

Quale limite sta vivendo il giornalismo locale?

«Un limite è l’avvento dei social network che hanno tolto un po’ quello che era inizialmente la nostra forza, cioè quella di fare un po’ noi da social, ad esempio con i commenti alla notizia, cosa che i giornali tradizionali non si sognavano di fare, o con la condivisione di foto, segnalazioni ecc. Un altro limite è che non si riesce a collaborare con altre testate locali, ognuno guarda al suo orticello un po’ per quieto vivere e un po’ per questioni di bilancio e si fa fatica a cooperare. Poi c’è tutta la questione legata alle indicizzazioni, che non si capisce bene fino in fondo come funzionano, e non pensiamo che sia solo una questione di algoritmo».

Qual è, nel vostro giornale, la relazione tra il locale e il globale?

Lo spazio che diamo al non locale è limitato. Ci sono temi che per forza escono dal locale, come l’industria, l’economia, lo sport, ma noi cerchiamo di essere il più local possibile, siamo Brescita.it e parliamo del nostro territorio e di quelli comunque attigui.

Come vivete il rapporto con la vostra comunità di riferimento?

Cìè molto dialogo e siamo molto contenti di questo. Dopo vent’anni online la nostra comunità di riferimento ci riconosce, sanno che pubblichiamo le notizie in modo indipendente e il più trasparente possibile. Ci arrivano molte segnalazioni e input, soprattutto da cittadini, comitati, associazioni. In particolare dal territorio arrivano molte segnalazioni soprattutto di problemi ambientali che qui sono molti e hanno caratteristiche particolari.

Vittorio, torneresti mai al giornale cartaceo?

«Credo che non sia possibile, per l’impronta che ormai abbiamo e poi perché ci sono troppi vincoli. Anche per i lettori… no, non tornerei mai al cartaceo. Anche per quanto riguarda la modalità di lavoro della redazione, da noi non c’è un’organizzazione gerarchica, c’è un coordinatore ma la gerarchia è dettata da quanto uno è informato su una notizia. Questo secondo me è molto positivo».

Nella foto: l’editore e coordinatore di QuiBrescia.it Vittorio Prestini