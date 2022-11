Ticket sanitari non pagati: si va verso lo slittamento a fine 2023 per regolarizzare le sanzioni

Nella legge di bilancio che il consiglio regionale approverà il 21 dicembre prossimo, sarà inserito un provvedimento che fa slittare a fine 2023 il pagamento delle sanzioni sanitari dei ticket non pagati e l’introduzione del ravvedimento operoso per il prossimo anno. Lo ha annunciato Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone e relatore dei provvedimenti di bilancio in Commissione Sanità.

Per quanti hanno ricevuto nel corso del 2022 solamente il verbale di accertamento del ticket non pagato, la scadenza per pagare il ticket, i relativi interessi e le spese di procedimento è spostata al 31 dicembre 2023 ma sono esonerati dal pagare la sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, è prevista una specifica disposizione volta ad introdurre una sorta di ravvedimento operoso nel senso di consentire ai soggetti ai quali non sia stato ancora notificato un verbale di accertamento di presentare – entro il termine del 31 dicembre 2023 – formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante il pagamento dell’importo del solo ticket. La regolarizzazione della posizione in maniera spontanea consentirebbe di evitare l’accumularsi di atti di accertamento ed ulteriori adempimenti burocratici.

«I verbali di mancato pagamento – spiega Emanuele Monti – si riferiscono per la stragrande maggioranza ad esenzioni con codici riconducibili a persone disoccupate nella stragrande maggioranza dei casi e nella restante ad anziani o bambini. Per questo, ci siamo attivati, anche alla luce di numerosi confronti con le sigle sindacali, per trovare una soluzione che potesse ottemperare sia all’incasso di quando dovuto alle casse regionali, sia alle esigenze delle famiglie su cui gravano queste spese. Una boccata d’ossigeno e nello stesso momento un abbattimento drastico della burocrazia a favore dei cittadini lombardi. Anche quest’anno ci apprestiamo ad approvare una manovra di bilancio virtuosa, che non aumenta la pressione fiscale a cittadini ed imprese e mette le condizioni per fare della Lombardia una terra di sviluppo ed investimenti strategici. Una vera e propria smart land. Iniziative come questa sono possibili grazie ai conti in ordine di cui gode la nostra Regione» precisa Monti.

La votazione dei provvedimenti di bilancio in Commissione Sanità e Politiche Sociali è prevista per mercoledì 23 novembre. L’approvazione definitiva in Consiglio regionale è invece prevista per mercoledì 21 dicembre.