Tre incidenti in meno di due ore in viale Stelvio a Busto Arsizio: tre donne ferite in modo serio

Tre incidenti in poco meno di due ore hanno interessato viale Stelvio a Busto Arsizio provocando forti ripercussioni sul traffico.

Il primo è avvenuto poco dopo le 16 all’intersezione con via Minghetti ( di cui abbiamo riportato la segnalazione di una lettrice) e ha coinvolto un ragazzino di 10 anni in sella a una bicicletta, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Mentre gli agenti della locale stavano effettuando i rilievi, poco avanti a loro una vettura è andata a schiantarsi contro il palo della luce. Tre donne, due di 48 anni e una di 76, sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto sono arrivati 4 equipaggi della polizia locale per dirigere il traffico e altre due per effettuare i rilievi, oltre a tre ambulanze e a due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio, chiamate soprattutto per valutare la pericolosità del palo contro cui la macchina è andata a sbattere. L’area è rimasta a lungo chiusa al traffico.

Il terzo incidente è avvenuto sempre in Viale Stelvio poco prima delle 18. Un tamponamento ha provocato il ribaltamento della vettura davanti che è finita addosso a un ciclista che stava transitando, anche in questo caso non ci sono state conseguenze serie per le persone coinvolte.