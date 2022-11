Tutti di corsa per la Gorlonga 2022 insieme alle star Tv “Le Tre e un Quarto”

1528 iscritti, che si sono goduti la possibilità di correre o camminare per le vie di Gorla Minore, sia in paese, che in valle Olona. L’edizione 2022 di quest’anno si è rilevata un successo, con entusiasmo da parte dei partecipanti e tanta soddisfazione degli organizzatori, un gruppo collaudato che riunisce associazioni e volontari gorlesi, decisi a regalare una giornata di sport, ma soprattutto di amicizia.

Ad aggiudicarsi il premio più ambito, quello del gruppo più numeroso iscritto, l’associazione sportiva Ju Green, con 118 podisti. Ogni anno gruppi di amici, aziende e associazioni si sfidano a coinvolgere sempre più persone per agguantare il premio.

Una parte del percorso era lungo il fiume Olona

Fiore all’occhiello dell’edizione 2022, infine, la partecipazione delle star televisive “Le Tre e un Quarto” : il quarto componente, Giulia, è di Gorla Minore e ha volentieri coinvolto le sue amiche invitandole alla manifestazione: Carolina, Elisa e Letizia l’hanno così raggiunta in valle Olona per correre e divertirsi insieme ai gorlesi, entusiasti di queste ospiti speciali.

«Davvero carine e disponibili con tutti – hanno dichiarato alcuni partecipanti alla gara – le quattro ragazze si sono mostrare disponibili a scambiare quattro chiacchiere con chiunque le avvicinasse e a farsi immortalare in tante foto ricordo. Un piacere averle con noi».

Tanti sorrisi ed entusiasmo, dunque, per una festa che non conosce crisi e che, mentre le luci del tramonto fanno capolino, vede gli organizzatori a tavola a brindare, pronti a pensare alla Gorlonga 2023.