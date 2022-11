Tutti gli eventi del fine settimana a Varese città

Tutti gli eventi del fine settimana del 25, 26 e 27 novembre a Varese:

Venerdì 25 novembre 2022

Premio Ecologia Città di Varese Salvatore Furia

Una giornata dedicata alla memoria del Prof. Salvatore Furia e al premio da lui ideato nel lontano 1973. Il premio fu uno dei primi riconoscimenti di calibro internazionale a tema ambiente ed ecologia e anticipò i tempi in cui queste tematiche divennero di importanza strategica per la comunità scientifica. Ad oggi il Comune di Varese, in partenariato con la Società Astronomica Schiaparelli, conferisce questo riconoscimento ad una personalità che si sia distinta per meriti in ambito naturalistico ed in particolare nella diffusione e nella comunicazione di contenuti scientifici al “grande pubblico”.

Durante la serata di premiazione verrà consegnato anche il Premio “Mario Pavan”, una borsa di studio intitolata ad un grande professore universitario unito a un rapporto di amicizia e collaborazione con Furia: si tratta di un premio che ha l’intento di supportare l’attività di ricerca dei giovani ricercatori. Il premio Pavan 2022 va al dottor Navarro Ferronato, che ha svolto la tesi dal titolo “Verso l’economia circolare nelle città in via di sviluppo. Un approccio integrato per la pianificazione di progetti di cooperazione internazionale”.

Il programma della giornata prevede: alle ore 15.00 la messa a dimora di un albero da frutto presso il Parco di Villa Baragiola; alle ore 18.00 presso il Salone Estense una conferenza realizzata in collaborazione con La Varese Nascosta “Illuminare meglio e risparmiare: una scelta possibile!” a cura dell’Ing. Diego Bonata, modera Maurizio Melis; alle ore 21.00 presso il Salone Estense la Cerimonia di premiazione Premio Ecologia Città di Varese – Salvatore Furia e Premio Pavan. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. E’ consigliata la prenotazione per la cerimonia di premiazione. Info: www.comune.varese.it

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

… E NON VISSERO FELICI E CONTENTI ore 20.30.

Sala Montanari, Via dei Bersaglieri, 1. Narrazione di e con Betty Colombo.

Durante la manifestazione saranno donate al Comune di Varese due opere pittoriche di Matelda Ranza. Interventi: GLP jingle a cura di Massimo Airoldi&Christian Orlandelli e La Nuova . Risonanza, Isidoro Cioffi, Rossella Di Maggio, Camilla Callegari, Silvia Sacco. Ingresso libero.

Evento organizzato dal GLP Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale Varese

Sabato 26 novembre

L’eredità di Francesco III d’Este ore 17.00. Sede Associazione Nazionale dei Carabinieri di Varese. Via Romagnosi, 5. Introduzione: Roberto Leonardi, presidente ANC Varese; Pietro Panzera, presidente Cestit. Interventi: Mario Visco, giornalista, responsabile della pagina di Cultura e Spettacoli della Prealpina, autore del volume “Francesco III e la leggenda del Braccialetto di Bosso”, Macchione Editore; Davide Galimberti, sindaco di Varese; Albertina Galli, guida abilitata. Arch. Paola Bassani, esperta di conservazione e specializzata in restauro, oltre che studiosa di archi tettura storica, autrice di un volume sul Palazzo Estense. Domenica 27 novembre, con partenza alle ore 9.30, sarà invece la volta di una visita guidata da Albertina Galli a Palazzo e Giardini Estensi. Percorsi culturali e turistici riguardanti gli Estense che il Centro Storico Italiano mette in campo per ribadire la ricchezza di luoghi di pregio storico a Varese, premessa per un rilancio turistico della città giardino. Evento organizzato dal Centro Storico Italiano in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Varese, in partenariato con il Comune e con il patrocinio del Centro Turistico Giovanile

PREMIO CHIARA

Donato Carrisi. La casa delle luci Longanesi. Ore 17.00 Sala Montanari, Via dei Bersaglieri, 1. Scrittore bestseller, regista e sceneggiatore Donato Carrisi è l’indagatore per eccellenza delle nostre paure nascoste. Guidandoci nei meandri dei nostri ricordi, condurrà il pubblico alla scoperta degli infiniti segreti della mente umana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: www.premiochiara.it

CONCERTO

Duo di chitarra Claudio Maccari e Paolo Pugliese, ore 20.30. Salone Estense, Via Sacco, 5. Evento in occasione della Giornata Nazionale Parkinson 2022 per ricordare la Prof. Emilia Martignoni e il Dott. Giulio Riboldazzi. Claudio Maccari e Paolo Pugliese sono considerati i massimi esperti della musica dell’800 eseguita con strumenti originali. Suoneranno musiche di Bach, Scarlatti, Haydn, Carulli, Beethoven e Sor. Ingresso libero

INCONTRI TRA CIELO E TERRA

Ore 21.00 Sala Montanari del Comune di Varese, Via dei Bersaglieri, 1. Conferenza “Oltre la fantasia: la Scienza di Interstellar“. Relatori: Paolo Galli e Luca Ghirotto. Divulgatori scientifici della Società Astronomica Schiaparelli.

Info: www.astrogeo.va.it

Domenica 27 novembre

Uscite Narranti | Auguri al Belvedere di Azzate, ore 14.30. Park via Piave SP17 fronte gommista Azzate (VA). Durata 2h circa. Nella splendida cornice del panorama sulle Alpi, il Monte Rosa e il lago di Varese potremo brindare e salutarci. La grandiosa Villa Bossi in zona Castello e tante altre dimore gentilizie nel borgo antico. Ci avvicineremo pian piano all’impareggiabile Belvedere per il brindisi. Dicembre è alle porte con tutti i preparativi delle feste di Natale e l’arrivo del nuovo anno. In caso di pioggia contattare l’organizzazione. Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking. Obbligatoria iscrizione all’associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info-costi Tiziana +393.477885147 | Paola +393.921809202.

info@officinambiente.org | www.officinambiente.org

GENERAZIONE GIOVANI

Ore 16.00 Salone Estense del Comune di Varese, Via Sacco, 5

SPETTACOLO: PIPUFFA, UNA CANTASTORIE PROPRIO BUFFA

Di e con Marina De Juli – tematica: la diversità, la guerra, il mondo passato. Spettacolo interattivo per bambini dai 5 ai 10 anni e adulti. Al termine, merenda per tutti con Sarah Collu (attrice) che racconterà la propria esperienza.

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

EVENTI DI PIÙ GIORNI

Da venerdì 4 novembre a venerdì 9 dicembre.

UN POSTO NEL MONDO percorsi di cinema e documentazione sociale. Varese e provincia, Balerna (CANTONE Ticino). Info e programma completo: www.filmstudio90.it | Fb Filmstudio 90 | Ig filmstudio_90

CAI VARESE | 1992 – 2022: IL GRUPPO SENIOR FESTEGGIA I SUOI PRIMI 30 ANNI

Quest’anno ricorre il 30° di fondazione del gruppo Senior, voluto da alcuni soci capitanati da Gianni Giacobbo, scomparso alcuni anni fa. Il gruppo è cresciuto nel corso degli anni fino a superare i 200 iscritti. La sezione di Varese è stata all’avanguardia nel cogliere le esigenze dei soci “diversamente giovani” che avevano mantenuto intatto l’entusiasmo per la montagna vissuta con lo spirito dell’amicizia costruita nel corso degli anni.

Programma: da domenica 20 novembre a domenica 11 dicembre 2022

Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese, Piazza della Motta, 4

Mostra fotografica curata da Paolo Zanzi e dedicata a Déodat de Dolomieu (il geologo che ha dato il nome alle Dolomiti)

Info: caivarese@caivarese.it | www.caivarese.it

Da sabato 26 novembre a lunedì 26 dicembre

MERCATINO DI NATALE Piazza Monte Grappa. Lunedì: 15.00/20.00, martedì–domenica: 10.00/20.00. Sabato 26 novembre 17.30 Inaugurazione mercatino e accensione Albero di Natale in Piazza Monte Grappa, 18.30 Coro Gospel. Christmas House: ufficio postale di Babbo Natale. Babbo Natale sarà presente, per ricevere le letterine dei bambini nelle seguenti date: 25 – 26 – 27 novembre dalle 15.00 alle 18.00.

Truccabimbi natalizio con TRUCCHELFA. Tutti i sabati pomeriggio dal 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00. Tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, 8 dicembre dalle 14.30 alle 17.30

Laboratori di riciclo creativo con Mamma Natale: (STESSI ORARI TRUCCABIMBI)

domenica 27 novembre Porta per l’elfo Riciclo cartoncino. Accesso consentito ai bambini dai 4 agli 11 anni con gestione dell’afflusso a cura di 23&20

Dal 26 novembre al 15 gennaio 2023: pista di pattinaggio. Giardini Estensi, Via Sacco, 5.

Orari: feriali: 14.30 / 19.00 | festivi: 10.00 / 23.00

Info mercatino: Piazza Monte Grappa – 25 novembre / 26 dicembre 2022

lunedì: 15.00/20.00, martedì–domenica: 10.00/20.00

www.mercatinodinatalevarese.it | Fb mercatinodinatalevarese

Da venerdì 25 a domenica 27 novembre

Sharazade – cultura e spettacolo senza frontiere in collaborazione con Rete Varese Senza Frontiere con la partecipazione di Un’altra Storia Varese, Comunità Salvadoregna di Varese presenta DONNE PER LA PACE.

Una serie di iniziative tutte al femminile nell’ultimo weekend di novembre quando si celebra la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne per parlare del ruolo delle donne nelle sfide globali e nella promozione della pace, Perché, se difendere le donne dai conflitti e dalla violenza rimane un aspetto prioritario per la comunità internazionale, ugualmente importante sarà l’enfasi posta sul ruolo delle donne quali leader nei processi per la costruzione della pace. Garantire che tanto le donne quanto gli uomini siano coinvolti in tutti gli aspetti delle operazioni a sostegno della pace, e a tutti i livelli, è infatti essenziale.

Venerdì 25 novembre

Ore 19.30 Auditorium del Civico Liceo Musicale, Via Garibaldi, 4. Aperitivo di benvenuto.

Ore 20.00 – Presenta gli eventi: Marilina L. Castiglioni (SHARAZADE Cultura Spettacolo senza frontiere). Saluti istituzionali: Rossella Di Maggio (Assessore alle Pari Opportunità di Varese)

Ore 20.30 SFUMATURE DI DONNA. Uno spettacolo dedicato alle tematiche dell’emancipazione femminile, una sorta di recital ricco di spunti musicali, letterari, ma anche di attualità. Con il soprano lirico Beatrice Vaccari e il soprano jazz Yasmine Zekri, Naima (J. Coltrane, J. Hendricks), Yasmine Zekri, Gretchen am Spinnrade (F. Schubert), Beatrice Vaccari, Lady Sings the Blues (H. Nichols, B. Holiday), Yasmine Zekri.

Sabato 26 novembre

Ore 17.30 Sala Kolbe, Viale Padre G. B. Aguggiari, 140.

FORUM “Donne del mondo per la pace”. Con la partecipazione attiva delle comunità straniere e delle associazioni di donne della provincia di Varese.

Ore 17.30 – Presentano: Marilina L. Castiglioni (SHARAZADE Cultura Spettacolo senza frontiere), Moises Calles Arenivar (Comunità salvadoregna di Varese)

Ore 19.30 – momento conviviale con le pietanze offerte dalle Comunità

Ore 20.30 – spettacolo di danze tradizionali

Dagli anni ’60 in Francia e qualche decennio più tardi in Spagna e in Italia, le Associazioni di migranti si riuniscono attorno alla necessità di mutuo soccorso nei paesi di arrivo e al desiderio di contribuire allo sviluppo dei paesi d’origine. Lo stabilirsi delle comunità, le sue evoluzioni strutturali e demografiche, gli impatti della crisi economica hanno gradualmente fatto sì che queste si relazionassero sempre più con i territori di arrivo, ponendosi come “ponte” verso quelli di origine, favorendo la nascita di progetti di cooperazione decentrata tra Comunità del Nord e del Sud del Mondo.

Domenica 27 novembre

Sguardi femminile alla Pace Sala Montanari, Via dei Bersaglieri, 1. Una tavola rotonda tutta al femminile per parlare del ruolo delle donne nelle sfide globali e nella promozione della pace, con Laura Silvia Battaglia.

MOSTRE

Da martedì 15 novembre 2022 a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE. Questura di Varese, Piazza Libertà, 2.

La mostra, organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’associazione VareseVive, con il patrocinio della Provincia di Varese, il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a. e curata dalla dott.ssa Serena Contini – responsabile dell’ufficio ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e museale del Comune di Varese – nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio culturale del palazzo edificato come “Casa del littorio” su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore, oggi al servizio della cittadinanza e delle istituzioni democratiche.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2023, nelle giornate di mercoledì, dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,30 alle 12,30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it.

Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sulla pagina web della Questura di Varese.

Da giovedì 10 novembre 2022 a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA. Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo

www.exnatura.it

Da mercoledì 16 a mercoledì 30 novembre

Uno sguardo sulle Eolie, fotografie di Maurizio Vezzoli. Biblioteca Bruna Brambilla I.C. Anna Frank. Sistema Urbano di Varese, Via Carnia, 155.

Da domenica 20 novembre a lunedì 5 dicembre 2022

FUKUSHI ITO – LUCE, SPAZIO, TEMPO

Il Battistero di Velate, Piazza Santo Stefano

A cura di Carla Tocchetti e Virginia Monteverde

È stata inaugurata il 20 novembre a Varese, Battistero di Velate, la mostra “LUCE, SPAZIO, TEMPO.” dell’Artista giapponese Fukushi Ito, a cura di Carla Tocchetti e Virginia Monteverde: una installazione di opere luminose, realizzate con computer drawing su film trasparente e sfere d’acciaio, che rappresenta il punto di arrivo di una lunga ricerca dell’Artista, dedicata allo scrittore Yukio Mishima (1925-1970). E’ infatti decennale il percorso, durante il quale Fukushi Ito ha sviluppato, attraverso la sperimentazione di linguaggi, materiali e nuove tecnologie, i temi del celebre scrittore militante, realizzando opere di grande impatto visivo ed emotivo. L’installazione è stata esposta nel 2022 a Venezia nel periodo della Biennale.

Da sabato 26 novembre 2022 a domenica 26 marzo 2023

TESORI NASCOSTI. Opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto.

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese, Via Monguelfo (ingresso parco)

Orari: martedì – domenica 9.30-12.30 | 14.00-18.00, chiuso lunedì, 25 dicembre-1 gennaio, 24 e 31 dicembre pomeriggio

www.museivarese.it

Prorogata fino al 19 febbraio 2023

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi. Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese. Via Cola di Rienzo, 42. Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini.

Mostra con cui il Comune di Varese vuol far conoscere ulteriori aspetti di Renato Guttuso come uomo e pittore, svelando per la prima volta le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate.

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

Da domenica 20 novembre a domenica 11 dicembre

DOLOMIEU&DOLOMITI Musei Civici di Villa Mirabello, piazza Motta, 4.

Poiché viaggiare è metafora del conoscere, il progetto di questa mostra ha preso le mosse dall’obiettivo di riscoprire la personalità scientifica e umana di Déodat de Dolomieu, geologo e filosofo, uno dei più grandi scienziati del Settecento, attraverso il viaggio ininterrotto che è stata la sua vita avventurosa, con “lo sguardo che scopre il tempo” (Maria Zambrano) e nello specifico il tempo della montagna. 32 pannelli raccontano, con i testi di Luigi Zanzi, Enrico Rizzi e Guido Roghi il fascino dell’avventura umana e scientifica di questo brillante gentiluomo pioniere della geologia, in un quadro storico improntato a notevoli eventi.

Orario di apertura: martedì – domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Tel. +39 0332 255.485 – info@museivarese.it

Ingresso a pagamento, gratuito per i soci CAI

MUSEI DEL SACRO MONTE

Per gruppi e per scolaresche è possibile visitare i musei tutto l’anno. Su prenotazione tramite i contatti: info@sacromontedivarese.it | 366 4774873. Info: sacromontedivarese.it

APPUNTAMENTI

STRAORDINARIE NATIVITÀ Visite gratuite, domenica 27 novembre ore 10.30

NATIVITA’ ANTICHE E CONTEMPORANEE AL MUSEO BAROFFIO. Il Museo Baroffio al Sacro Monte di Varese apre le porte per andare alla scoperta di natività antiche e contemporanee, ovvero come l’arte nel tempo ha rappresentato la nascita del Cristo.

Info/prenotazioni: www.sacromontedivarese.it