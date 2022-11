Uyba, il derby con Novara per provare a ripartire

Secondo durissimo impegno interno per la E-Work Busto Arsizio che questa sera – mercoledì 2 novembre – ospitano l’Igor Gorgonzola Novara per il quarto turno di campionato (inizio ore 20,30). Non certo il cliente più semplice per riscattare il brutto stop rimediato a Perugia domenica sera.

Le Farfalle, tuttavia, sono chiamate a una prova d’orgoglio come già avvenuto settimana scorsa contro Conegliano anche se coach Musso dovrà sicuramente fare a meno di Giorgia Zannoni che in Umbria ha rimediato un bruttissimo colpo alla colonna lombare. Escluse per fortuna fratture: per lei un trauma diretto distorsivo contusivo che andrà valutato dopo una nuova risonanza di controllo in programma giovedì.

Dubbio anche per Rossella Olivotto e Carli Lloyd, con la palleggiatrice che è finora stata sostituita bene da Sofia Monza ma che è giocatrice imprescindibile per le fortune delle biancorosse. Entrambe dovrebbero comunque essere in panchina e il loro impegno andrà valutato co n il passare degli scambi.

Certo, la Igor appare di grande valore: fino a questo punto Novara è imbattuta e ha guadagnato 8 punti sui 9 disponibili, con la sola eccezione del tie-break vinto a Pinerolo. Il “derby del Ticino” è anche ricco di ex: da coach Lavarini, Bonifacio e Poulter (quest’ultima però infortunata) sul fronte piemontese alla coppia Rosamaria-Zannoni su quello bustocco.

E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara Busto A.: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan. All. Musso.

Novara: 1 Poulter, 3 Adams, 5 Bresciani, 6 Giovannini, 7 Battistoni, 8 Fersino (L), 9 Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 12 Valera, 13 Bonifacio, 14 Carcaces, 15 Ituma, 99 Karakurt. All. Lavarini.

Classifica: Chieri 9; Novara, Conegliano, Milano 8; Scandicci 6; Firenze, Casalmaggiore 4; Perugia, BUSTO A., Bergamo, Macerata 3; Vallefoglia 2; Pinerolo, Cuneo 1.