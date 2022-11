I volontari ripuliscono canale di scolo di Somma Lombardo

Una sinergia tra i volontari del Parco del Ticino (la sezione di Somma Lombardo e di Arsago Seprio) e l’ufficio ecologia del Comune di Somma Lombardo ha reso possibile la pulizia del canale di scolo che si trova in via Valle, insieme anche all’azienda che si occupa di igiene urbana.

Questo il riassunto di una giornata (ieri, domenica 13 novembre) spesa nella cura dell’ambiente da parte di reparti volontari, un’azienda e l’ufficio ecologia.

Il punto di via Valle è il canale di scolo di acque meteoritiche (piovane) di una parte del paese dove queste vengono convogliate. Purtroppo, a causa «dell’incuria dei proprietari del terreno e della maleducazione di chi ci passa, sporca e abbandona rifiuti, erano necessari una pulizia e uno gombero», ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici e all’ecologia, Edoardo Piantanida Chiesa.

«Per ora è stato fatto lo sgombero – ha precisato – poi verrà fatta la pulizia coordinata con l’ufficio comunale».

Piantanida ha poi ha voluto ringraziare il loro impegno sui canali social: «Voglio personalmente ringraziare i volontari del Parco del Ticino, il nostro ufficio ecologia e la ditta che si occupa dell’igiene urbana per il prezioso lavoro di sgombero e di pulizia in via Valle».