I voti al Varese: Moleri evita il tracollo, Piccoli sbaglia sui due gol

Il Varese perde ancora, questa volta 2-0 a Ponte San Pietro. Una domenica negativa nella quale sono emersi ancora una volta i limite caratteriali della squadra. Si salva giusto Moleri, ma tra i giocatori di movimento nessuno merita la suffcienza

I VOTI

MOLERI 6,5: Forse un po’ in ritardo nel primo gol, ma nel finale chiude bene in due occasioni evitando un passivo peggiore

FOSCHIANI 5: In grande difficoltà. Spinge poco e dietro sembra aver perso le giuste distanze

MONTICONE 5,5: Anche oggi ci mette grinta ma la difesa traballa e anche lui perde serenità

PARPINEL 6: Un buon inizio, poi l’infortunio alla spalla che lo fa uscire dopo poco più di mezzora

Bigini 5: A centrocampo corre tanto ma sono poche le giocate positive

TRUOSOLO 5: Ferreira Pinto, quasi 43 anni, 25 in più di lui, lo dribbla ripetutamente. Anche davanti non dà il suo apporto

PREMOLI 5,5: Prima da mezzala, poi da centrale. Si adatta ma fatica

PICCOLI 5: Alla seconda da titolare è protagonista in negativo sui due gol: prima non contrasta a dovere Capelli, poi regala palla a Ruggeri

Cappai 5,5: Qualche sponda interessante ma poco altro

SETTIMO 5,5: Esordio così così. Non è la giornata giusta e non viene aiutato dai compagni

Goffi 5: Poche giocate e meno ancora quelle che danno sostanza

PIRACCINI 5,5: Prende il palo su calcio d’angolo dopo poco. Poi però passa una domenica a rincorrere gli avversari

PASTORE 5,5: Sicuramente non gli manca l’ardore, ma anche oggi prende scelte discutibili

FERRARIO 5,5: Ci prova dopo 3′ minuti, poi non combina più nulla o quasi.