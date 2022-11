I voti a Varesina e Varese: Poesio questa volta non incide, Piraccini decide e Moleri para tutto

Finisce 1-0 per il Varese la gara valida per i 32esimi di Coppa Italia di Serie D, con i biancorossi che si conquistano il passaggio al turno, mentre la Varesina si deve accontentare di una prestazione positiva.

I VOTI ALLA VARESINA

BAGLIERI 6: Non deve compiere grandi parate, senza colpe sul gol

TRENCHEV 5,5: Una gara diligente, ma il gol del Varese arriva dalla sua parte

Bernardi 6: Entra per alzare il tasse fisico e lotta

SBERNA 6: Gara complicata, ma contro gli attaccanti del Varese fa un buon lavoro

ZEFI 6,5: Classe 2001, capitano, grande carattere

SCHIEPPATI 6: Tanta corsa sulla fascia sinistra ma non sempre le sue discese portano azioni concrete

MALVESTIO 5,5: A centrocampo è quello che fa più fatica e non sempre trova gli inserimenti. Ha sul destro il pallone dell’1-1 ma trova la risposta di Moleri

GRIECO 6: Tanta geometria e fosforo per il centrocampo delle fenici. Gli manca la precisione al tiro

Poesio 5,5: Dopo la tripletta in campionato, questa volta non fa la differenza, anzi, sbaglia un paio di cross e spreca un tiro interessante

BIAGGI 6: Dal suo sinistro può arrivare sempre un pericolo per il Varese

Orellana 5,5: Dentro nel finale per cercare la giocata risolutrice, viene chiuso bene dalla difesa biacorossa

SALI 5,5: È vero che Moleri sfodera una grande parata, ma forse lui poteva qualcosa in più

PINO 6: Tanto lavoro per la squadra e un paio di discese palla al piede pericolose

Ekuban 5,5: Anche lui entra negli ultimi minuti senza però riuscire a essere pericoloso

CLERICI 6: Tanta corsa in fascia e anche un paio di aiuti difensivi importanti

Gasparri 6: In fascia porta pericoli, tanto è vero che Mapelli deve giocarsi il fallo da ammonizione. Nel finale però gli manca la stoccata

I VOTI AL VARESE

MOLERI 7,5: Due grandi parate nel primo tempo, una fenomenale nel recupero della ripresa

FOSCHIANI 5,5: Servirebbe più spinta sulla destra e invece gli manca un po’ di determinazione

Mapelli 6: Da terzino si sgancia poco ma difende con ardore, con le buone o con le cattive, come quando atterra Gasparri

MONTICONE 6,5: Nel primo tempo sfiora il grande gol in sforbiciata, che solo la traversa respinge. In difesa soffre un po’ la velocità degli avversari nel primo tempo, ma nella finale è un baluardo

BONI 7: Grandissima partita da ex. Sbaglia pochissimo e solo i crampi lo fermano

Parpinel 6: Si mette in difesa e respinge lontano quando serve

TRUOSOLO 6,5: Torna titolare e gioca una gara di carattere, fornendo anche l’assist per Piraccini

PIRACCINI 6,5: Grande inserimento e altrettanto bella incornata per la rete che decide la sfida. Per il resto a centrocampo mette tanto arrosto

Gazo 6: Corre su ogni pallone per evitare che la Varesina schiacci i biancorossi

MALINVERNO 5,5: Gioca tanti palloni, ma spesso sceglie la giocata semplice anziché quella in verticale. Serve più personalità

BIGINI 6: Prende l’ammonizione dopo pochi minuti ma questo non lo ferma. Corre tantissimo e ferma spesso gli avversari. C’è però bisogno di più lucidità palla al piede

Pinto s.v: In attacco non si vede mai ma in difesa aiuta la squadra

GOFFI 5,5: In un campo così servirebbero quintali di personalità e invece si accontenta sempre della giocata da 0-0

Disabato 6: Dà ordine alla squadra nel finale, alternando anche qualche rilancio

CAPPAI 5,5: Lavora per la squadra ma anche oggi non riesce a farsi pericoloso sotto porta

PASTORE 6: Fa tante giocate confusionarie e a volte esagera. Quando si accende lui però…