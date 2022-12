Apre a Busto Arsizio Beau Visage, uno spazio di benessere e relax per tutti

In via Quintino Sella 37, a Busto Arsizio, ha aperto un nuovo piccolo tempio dedicato alla bellezza di donne e uomini. Si chiama Beau Visage ed è un centro estetico gestito da Naiara, una 30enne di Busto Arsizio, italo-brasiliana, che sta provando a realizzare il suo sogno nel cassetto, forte di una passione che coltiva da quando era bambina.

Il sogno diventà realtà

L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 3 dicembre alla presenza della presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora.

Naiara si è specializzata in estetica alla Diadema Academy di Milano e ha maturato una certa esperienza lavorando in diversi centri estetici. Il suo punto forte è il viso ma Naiara è in continuo aggiornamento attraverso corsi di formazione per migliorare o aggiungere nuove competenze e un miglior servizio ai clienti.

Uno spazio per il relax e il benessere

Il concept del suo centro estetico è un luogo dove rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Ai clienti offre estetica di base, trattamenti corpo e viso, pressoterapia (massaggio meccanico che stimola il sistema linfatico e circolatorio per chi ha problemi di ritenzione idrica, cellulite, gambe pesanti o affaticate), a questo si aggiungono gli infrarossi che riducono l’adiposità e migliorano il tono della pelle. Molte anche le tipologie di massaggi: drenanti, anti cellulite, rilassanti, hot stone e altri trattamenti da scoprire. Naiara offre anche il servizio di Nails center: è specializzata anche in ricostruzione unghie e nail art.

La collaborazione con Janssen

Il centro Beau Visage ha avviato una collaborazione con un’azienda, la Janssen, che fornisce prodotti cosmeceutici che si possono acquistare direttamente in negozio. Si tratta di cosmetici a metà strada tra la cosmesi e la farmacia, sono elaborati con una maggiore cura e sono l’ultima frontiera del settore. Ci sono varie linee di prodotti e per ogni inestetismo c’è una soluzione proposta.

Le promo di Natale di Beau Visage

Promozioni di Natale. Al momento ci sono diverse offerte su pacchetti corpo e pacchetti viso e pressoterapia. Per rimanere aggiornati sulle offerte basta seguire il profilo Instagram beauvisage_centroestetico o la pagina Facebook Beau Visage centro estetico.