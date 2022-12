Astuti: “Ospedale di Angera centrale, la Regione aumenti le risorse”

La Regione aumenti le risorse per l’ospedale di Angera.

A chiederlo con un emendamento al bilancio che sarà discusso in aula la settimana prossima è il consigliere regionale e capogruppo del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti che spiega: “L’ospedale di Angera ha un ruolo centrale per l’area del medio e basso Verbano e per conservare la sua funzione necessita di investimenti puntuali. Per questo chiediamo che le pochissime risorse già stanziate siano aumentate di 3 milioni di euro per realizzare un nuovo impianto di condizionamento per il reparto di geriatria, acquistare un ecografo portatile per il pronto soccorso e un’apparecchiatura per eseguire la Moc (Mineralometria Ossea Computerizzata)”.