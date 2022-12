Auguri di Natale alla Lega Navale Italiana

Lo scorso sabato 17 dicembre si è svolta la festa di Natale presso la sezione di Varese dell’associazione nazionale di promozione della nautica da diporto e delle tematiche relative alle acque costiere ed interne (Lega Navale Italiana – LNI).

«La vera notizia, non risiede tanto nell’evento, quanto nella nuova consapevolezza che, la storica sezione sembra essere risorta come valore aggiunto per tutto il territorio. Vero è che la popolazione cittadina di Varese ha la possibilità di vivere i suoi territori con infrastrutture dedicate alle quali si aggiunge la possibilità di solcare il lago non solo a remi e motore, ma anche a vela. Il Lago di Varese, per anni svalutato a causa dell’inquinamento e relegato al solo valore panoramico, oggi trova risposte concrete alla sua vocazione turistica, ambientale e perché no, anche sportiva».

«L’associazione, deve allo spirito di volontariato dei soci la promozione delle attività nautiche sia sportive che turistiche, senza tralasciare l’azione di tutela degli ambienti lacustri e un nuovo impulso a vivere pienamente il lago. Una marcia in più per Varese, città giardino con il suo specchio di cielo».