Bertolaso a Saronno per il taglio del nastro della Casa della Comunità

Cerimonia ufficiale di inaugurazione oggi alla Casa della Comunità di Saronno alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. L’evento ha visto riuniti diversi amministratori locali dei Comuni del Saronnese, tra i quali il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali regionale Emanuele Monti e i vertici di ASST Valle Olona, con il direttore generale Eugenio Porfido e il direttore socio sanitario Marino dell’Acqua.

La struttura di via Fiume 12 è attiva dallo scorso 28 ottobre, è operativa dal lunedì al venerdì e offre al suo interno diversi servizi: dal Punto Unico di Accesso, all’ambulatorio dell’infermiere di comunità e del medico internista, dal punto prelievi, al consultorio.

«Sanno tutti che non vado a tagliare nastri di scatole vuote, queste sono iniziative nate ben prima del mio arrivo in questa regione, in cui ho avuto l’onore e il privilegio di un incarico così importante – ha dichiarato poco prima del taglio del nastro l’assessore regionale Guido Bertolaso -. Oggi sono qui volentieri, non tutto funziona ancora perfettamente, ma avete incominciato e questo è un bel passo in avanti. Ora sarà anche compito mio accompagnarvi, aiutarvi e assistervi affinché i vari problemi che ancora avete piano piano possano essere risolti. Nessuno ha la bacchetta magica».

«Inaugurare una struttura di questo tipo per i sindaci è molto importante, perché le aspettative dei cittadini sulla sanità territoriale sono molto alte – ha dichiarato Augusto Airoldi, sindaco di Saronno -. La recente pandemia ha messo in evidenza questo gap sulla sanità territoriale, che Regione Lombardia si avvia a colmare con questa nuova struttura. Come sindaci c’è poi l’aspetto sociale che ci interessa molto; credo di poter assicurare a nome di tutti i sindaci del distretto la disponibilità ad iniziare a lavorare sul tema dell’integrazione del socio-sanitario, anche per progettare congiuntamente dei servizi nuovi che rispondano alle nuove necessità dei cittadini».

Saronno è un territorio che essendo a cavallo di quattro province a volte si corre il rischio di dimenticare, ha commentato nel suo intervento il consigliere regionale Emanuele Monti, «per questo è molto importante qui la presenza dell’assessore Bertolaso è molto significativa e importante, sia per questa struttura che per l’ospedale di Saronno, sul quale in questi anni abbiamo continuato ad investire e investiremo negli anni futuri».