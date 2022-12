I Cuorieroi e Babbo Natale alla scuola Rajchman di Malnate

È stata una mattinata differente e divertente quella di lunedì 12 dicembre per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Rajchman di Rovera, a Malnate.

A fare visita ai piccoli malnatesi i Cuorieroi, che hanno accompagnato nelle classi anche Babbo Natale.

Qualche ballo e canto per passare insieme dei momenti divertenti, ai quali ha partecipato anche il sindaco Irene Bellifemine, che ha commentato: «Complimenti al Comitato dei genitori della Scuola dell’infanzia Rajchman di Rovera per aver organizzato un momento ludico dedicato ai bambini per festeggiare il periodo gioioso che stiamo vivendo».