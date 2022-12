Quelli della 4c diplomati nel 1982 all’Itc Tosi di Busto Arsizio

Guardateli bene questi ventiquattro giovani studenti. Sono i ragazzi e le ragazze della classe quarta C dell’Itc Tosi di Busto Arsizio, che si è diplomata nel 1982. Si sono ritrovati per festeggiare i quarant’anni dal diploma. Un traguardo, quello della maturità, che segna il passaggio alla vita adulta. C’è chi è andato a lavorare e chi ha proseguito negli studi, ma in tutti i loro sguardi c’è il futuro che li attende.

«Sono certamente passati gli anni, ma sembrava di essere tornati ragazzi. Suggerisco a tutti di cercare i compagni di scuola e organizzare di ritrovarsi. Fa bene allo spirito e alla mente sicuramente» dice Riccardo Comerio.

Alla serata ha partecipato anche Benedetto Di Rienzo, il preside più amato dell’Itc Tosi, e oggi presidente dell’Its Incom. L’Ite Tosi di Busto Arsizio lo scorso anno ha festeggiato i 70 anni dalla fondazione.