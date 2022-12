Disabile in carrozzina a motore lasciata a terra, Ryanair: “Moduli non compilati prima del volo”

Valeria Roberta Vetrano non è potuta salire sull’aereo che doveva decollare dall’aeroporto di Orio Al Serio di Bergamo perché si sposta su una sedia a rotelle a motore. E così la sua vacanza, programmata per le festività di Sant’Ambrogio è saltata.

Il caso, dopo un post pubblicato si Instagram dalla stessa Valeria, è stato ripreso da molti organi di stampa. Secondo la donna, affetta da una grave disabilità che la costringe a muoversi su una carrozzina, Ryanair non le ha permesso di imbarcare la sua sedia a rotelle a causa della pericolosità delle batterie.

«Mi è stato detto che la batteria della sedia a rotelle non era originale… sostengono che avrei assemblato il mezzo – scrive Valeria nel suo post- . A questo punto ho presentato la certificazione del costruttore. Niente da fare. Mi hanno detto di lasciare la parte motorizzata a terra, ma questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore». La donna perde il volo ma non è disposta a sorvolare su quanto accaduto.

Oggi la risposta della compagnia aerea che vuole fare alcune precisazioni “considerando – dice -l’importanza dell’argomento”:

“Alla passeggera in viaggio da Milano Bergamo a Bordeaux (05 dicembre) è stato negato il viaggio dal personale di assistenza aeroportuale di Milano Bergamo, non avendo la passeggera fornito le specifiche della sua sedia a rotelle prima del volo.

Per garantire l’accesso al passeggeri che viaggiano con la propria sedia a rotelle elettrica, è necessario compilare l’apposito modulo online (Electric Mobility Device Form) prima del volo.

Ryanair si rammarica sinceramente che la passeggera sia stata impossibilitata a viaggiare e verrà riaccomodata su un volo alternativo.

Per completezza di informazione, siamo anche stati in contatto diretto con la passeggera”.